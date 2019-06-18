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    Сайт Нацбанку відновив роботу після DDoS-атаки

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    Сайт Нацбанку відновив роботу після DDoS-атаки - Сайт Нацбанку відновив роботу після DDoS-атаки
    Сайт Нацбанку відновив роботу після DDoS-атаки

    Сайт Національного банку тимчасово працював в обмеженому режимі

    Сайт Національного банку України відновив роботу після зовнішньої DDoS-атаки.

    Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

    18 червня через DDoS-атаку офіційний сайт Національного банку тимчасово працював в обмеженому режимі.

    В установі запевняють, що критично важлива електронна інфраструктура Національного банку працює в звичному режимі, включно із системою електронних платежів, якою користуються банки, електронною поштою та внутрішньою комп'ютерною мережею НБУ.

    У зв’язку з обмеженим функціонуванням сайту офіційний курс гривні був оприлюднений на офіційній сторінці НБУ у Facebook.

    «Офіційний курс гривні на 19 червня розраховано на рівні 26,388427 за долар США», - заявили в НБУ.

    Після відновлення роботи сайту дані щодо розрахунку офіційного курсу були також розміщені на головній сторінці сайту разом із інформацією про офіційний курс гривні до інших валют, зазначили в Нацбанку.

    Нагадаємо, раніше хакери зламали сайт мера Києва Віталія Кличка.

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