Сайт Нацбанку відновив роботу після DDoS-атаки



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Сайт Нацбанку відновив роботу після DDoS-атаки

Сайт Національного банку тимчасово працював в обмеженому режимі

Сайт Національного банку України відновив роботу після зовнішньої DDoS-атаки.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

18 червня через DDoS-атаку офіційний сайт Національного банку тимчасово працював в обмеженому режимі.

В установі запевняють, що критично важлива електронна інфраструктура Національного банку працює в звичному режимі, включно із системою електронних платежів, якою користуються банки, електронною поштою та внутрішньою комп'ютерною мережею НБУ.

У зв’язку з обмеженим функціонуванням сайту офіційний курс гривні був оприлюднений на офіційній сторінці НБУ у Facebook.

«Офіційний курс гривні на 19 червня розраховано на рівні 26,388427 за долар США», - заявили в НБУ.

Після відновлення роботи сайту дані щодо розрахунку офіційного курсу були також розміщені на головній сторінці сайту разом із інформацією про офіційний курс гривні до інших валют, зазначили в Нацбанку.

Нагадаємо, раніше хакери зламали сайт мера Києва Віталія Кличка.