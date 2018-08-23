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    СБУ блокувала контрабанду зброї до України

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    СБУ блокувала контрабанду зброї до України
    Фото: СБУ

    Вогнепальну зброю зловмисник ввозив до України у розібраному вигляді

    Співробітники Служби безпеки спільно з правоохоронними органами Польщі перекрили канал контрабандного ввезення до України зброї з європейських країн.

    Про це 23 серпня повідомляє прес-центр СБУ.

    «Правоохоронці встановили, що уродженець Миколаєва, який тривалий час проживає в Польщі, налагодив канал незаконного ввезення засобів ураження до України. Придбану на території Європейського Союзу вогнепальну зброю чоловік ввозив до України у розібраному вигляді, приховуючи частини механізму у салоні власного автомобіля», - заявили в СБУ.

    Зазначається, що засоби ураження ділок реалізовував через інтернет. Ціна кожної одиниці нелегальної зброї становила в середньому півтори тисячі доларів.

    Співробітники спецслужби задокументували кілька фактів збуту зловмисником пістолетів «Glock-17» 4-ї модифікації, «СZ 75 TS» та кулемета «CZUKvz.59».

    «Інформацію щодо протиправної діяльності українця Служба безпеки передала польським колегам, які в результаті обшуків за місцем проживання зловмисника виявили 12 пістолетів «Glock», два пістолети «Walther», один пістолет «Heckler&Koch», а також кошти у розмірі 60400 доларів», - зазначили в СБУ.

    Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених  статтями 201 і 263 Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    Матеріали досудового розслідування з обвинувальним актом скеровані до суду.

    Раніше повідомлялося, що в Україні було викрито злочинну організовану групу, яка упродовж тривалого часу займалася поставками в країну нелегальної зброї, а також її переробкою та продажем.

    Зловмисники модернізували і розповсюджували стрілецьку зброю, боєприпаси і вибухівку через інтернет, використовуючи різні сервіси експрес-доставки.

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