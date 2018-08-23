СБУ блокувала контрабанду зброї до України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: СБУ

Вогнепальну зброю зловмисник ввозив до України у розібраному вигляді

Співробітники Служби безпеки спільно з правоохоронними органами Польщі перекрили канал контрабандного ввезення до України зброї з європейських країн.

Про це 23 серпня повідомляє прес-центр СБУ.

«Правоохоронці встановили, що уродженець Миколаєва, який тривалий час проживає в Польщі, налагодив канал незаконного ввезення засобів ураження до України. Придбану на території Європейського Союзу вогнепальну зброю чоловік ввозив до України у розібраному вигляді, приховуючи частини механізму у салоні власного автомобіля», - заявили в СБУ.

Зазначається, що засоби ураження ділок реалізовував через інтернет. Ціна кожної одиниці нелегальної зброї становила в середньому півтори тисячі доларів.

Співробітники спецслужби задокументували кілька фактів збуту зловмисником пістолетів «Glock-17» 4-ї модифікації, «СZ 75 TS» та кулемета «CZUKvz.59».

«Інформацію щодо протиправної діяльності українця Служба безпеки передала польським колегам, які в результаті обшуків за місцем проживання зловмисника виявили 12 пістолетів «Glock», два пістолети «Walther», один пістолет «Heckler&Koch», а також кошти у розмірі 60400 доларів», - зазначили в СБУ.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених статтями 201 і 263 Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Матеріали досудового розслідування з обвинувальним актом скеровані до суду.

Раніше повідомлялося, що в Україні було викрито злочинну організовану групу, яка упродовж тривалого часу займалася поставками в країну нелегальної зброї, а також її переробкою та продажем.

Зловмисники модернізували і розповсюджували стрілецьку зброю, боєприпаси і вибухівку через інтернет, використовуючи різні сервіси експрес-доставки.