СБУ: Маріуполь у 2015 році обстріляли російські військові

Україна відправить в ООН докази дій Росії

Служба безпеки України встановила, що операцією з обстрілів Маріуполя у січні 2015 року керували російські військові. Про це заявив голова СБУ Василь Грицак на брифінгу щодо передачі відповідних матеріалів до Міжнародного суду ООН. «Цей теракт здійснено за допомогою двох штатних реактивних дивізіонів Збройних Сил Російської Федерації. З



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Україна відправить в ООН докази дій Росії

Служба безпеки України встановила, що операцією з обстрілів Маріуполя у січні 2015 року керували російські військові.

Про це заявив голова СБУ Василь Грицак на брифінгу щодо передачі відповідних матеріалів до Міжнародного суду ООН.

«Цей теракт здійснено за допомогою двох штатних реактивних дивізіонів Збройних Сил Російської Федерації. З території Росії операцією керував начальник ракетних військ та артилерії Південного військового округу Збройних сил РФ генерал-майор Степан Ярощук», — заявив Грицак.

За його словами, з окупованого Донецька обстрілами керував російський військовий Олександр Цаплюк із позивним «Горець». Тоді внаслідок обстрілу загинуло 8 людей, ще 13 отримали поранення.

«Нами встановлено участь підрозділів 200-ї печенізької окремої мотострілецької бригади та 2-ї гвардійської таманської мотострілецької дивізії», — додав голова СБУ.

Група міжнародних розслідувачів Bellingcat за кілька годин до брифінгу Грицака також оприлюднили матеріали, що підтверджують участь Збройних сил Росії в обстрілах Маріуполя. Bellingcat виявило участь дев'ятьох російських офіцерів в цих операціях , у тому числі одного генерала, двох полковників і трьох підполковників.

Теракт у Маріуполі 24 січня 2015 року — серія обстрілів житлових кварталів міста Маріуполь із лівобережжя Кальміуса, що мала місце 24 січня 2015 року. Перший обстріл відбувся близько 09:25 за київським часом. З артилерії було обстріляно блокпости Збройних сил Українита житловий мікрорайон «Східний». За остаточною інформацією, загинуло 30 людей, поранено 128, серед загиблих і поранених є діти