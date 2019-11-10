СБУ на Прикарпатті накрила підприємців, які незаконно експортували ліс



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Частина деревини вивозилась за кордон поза митним контролем

Діяльність групи ділків з Івано-Франківщини та Буковини, які експортували незаконно вирубану деревину, блокувала Служба безпеки України та попередила завдання мільйонних збитків економіці держави.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники протягом 2019 року протиправно переправили за кордон понад дві тисячі кубометрів деревини хвойних порід.

Для легалізації незаконно вирубаного лісу вони використовували вкрадені у реальних підприємців або підроблені товарно-транспортні накладні про походження продукції. На їх основі виготовлялися сертифікати для оформлення митної документації.

Частина деревини вивозилась за кордон поза митним контролем.

Під час обшуків правоохоронці вилучили документацію, підготовлену ділками для легалізації та вивезення за межі нашої країни незаконно зрубаної деревини, на суму понад 3 мільйони гривень.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації протиправної схеми.

Операція проводилась спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.