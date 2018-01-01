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    СБУ оголосила про підозру прокурору, затриманому на хабарі

    Як «посередника» для отримання грошей прокурор залучив свою знайому
    У рамках кримінального провадження, що розслідується слідчими Служби безпеки України, оголошено про підозру затриманому на хабарі прокурору відділу прокуратури Волинської області. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Слідчі спецслужби встановили, що посадовець вимагав дві тисячі доларів США неправомірної вигоди від дружини одного із засуджених за
    • Вчора, 23:01
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    <p>На Волині слідчими&nbsp;<span class="_5afx"><span class="_58cm">СБУ</span></span>&nbsp;оголошено про підозру затриманому на хабарі прокурору</p> <div></div> <p></p>
    Фото: СБУ

    На Волині слідчими СБУ оголошено про підозру затриманому на хабарі прокурору

    Як «посередника» для отримання грошей прокурор залучив свою знайому

    У рамках кримінального провадження, що розслідується слідчими Служби безпеки України, оголошено про підозру затриманому на хабарі прокурору відділу прокуратури Волинської області.

    Про це повідомляє прес-служба СБУ.

    Слідчі спецслужби встановили, що посадовець вимагав дві тисячі доларів США неправомірної вигоди від дружини одного із засуджених за вирішення питання про дострокове звільнення її чоловіка. Як «посередника» для отримання грошей прокурор залучив свою знайому. 

    Правоохоронці затримали зловмисників у Луцьку після одержання всієї суми хабара. 

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    СБУ оголосила про підозру прокурору, затриманому на хабарі
    СБУ оголосила про підозру прокурору, затриманому на хабарі


    У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

    Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з прокуратурою, Генеральною інспекцією Генеральної прокуратури та підрозділом департаменту захисту економіки Нацполіції України.

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