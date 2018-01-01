СБУ оголосила про підозру прокурору, затриманому на хабарі

Як «посередника» для отримання грошей прокурор залучив свою знайому

У рамках кримінального провадження, що розслідується слідчими Служби безпеки України, оголошено про підозру затриманому на хабарі прокурору відділу прокуратури Волинської області. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Слідчі спецслужби встановили, що посадовець вимагав дві тисячі доларів США неправомірної вигоди від дружини одного із засуджених за