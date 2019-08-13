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    СБУ оголосила російського дипломата персоною нон ґрата

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    <span>Жителю Львівської області повідомили про підозру в зраді</span> - СБУ оголосила російського дипломата персоною нон ґрата
    Жителю Львівської області повідомили про підозру в зраді

    Російський розвідник «працював» під дипломатичним прикриттям генконсульства РФ у Львові

    МЗС України оголосило співробітника генконсульства РФ у Львові персоною нон ґрата. Його видворили з території країни. Про це повідомляє СБУ у вівторок, 13 серпня.

    За даними відомства, оперативники викрили жителя Львівської області, який виконував завдання для російської розвідки.

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    «Співробітники спецслужби задокументували, що зібрані дані чоловік передавав російському розвіднику, який «працював» під дипломатичним прикриттям генконсульства РФ у Львові», - йдеться в повідомленні.

    Зазначено, що військовий пенсіонер, керівник однієї з громадських організацій, був завербований спецслужбами РФ у 2014 році. Він збирав різного роду інформацію про політиків і громадських діячів, підрозділи ЗСУ, силовиків і поліцейських, а також іноземних інструкторів.

    Йому вже повідомили про підозру в державній зраді (ч.1 ст.111 КК України). Матеріали направили до суду.

    Що стосується російського дипломата, то його вже оголошено МЗС персоною нон ґрата і видворено з території України за діяльність, несумісну з консульською.

     

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