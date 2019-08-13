СБУ оголосила російського дипломата персоною нон ґрата



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Жителю Львівської області повідомили про підозру в зраді

Російський розвідник «працював» під дипломатичним прикриттям генконсульства РФ у Львові

МЗС України оголосило співробітника генконсульства РФ у Львові персоною нон ґрата. Його видворили з території країни. Про це повідомляє СБУ у вівторок, 13 серпня.

За даними відомства, оперативники викрили жителя Львівської області, який виконував завдання для російської розвідки.

«Співробітники спецслужби задокументували, що зібрані дані чоловік передавав російському розвіднику, який «працював» під дипломатичним прикриттям генконсульства РФ у Львові», - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що військовий пенсіонер, керівник однієї з громадських організацій, був завербований спецслужбами РФ у 2014 році. Він збирав різного роду інформацію про політиків і громадських діячів, підрозділи ЗСУ, силовиків і поліцейських, а також іноземних інструкторів.

Йому вже повідомили про підозру в державній зраді (ч.1 ст.111 КК України). Матеріали направили до суду.

Що стосується російського дипломата, то його вже оголошено МЗС персоною нон ґрата і видворено з території України за діяльність, несумісну з консульською.