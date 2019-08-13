ЗМІ: харківська суддя перебила звинувачення СБУ «вигнанням диявола з сувенірних грошей» документ



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Суддя заявила, що до неї в кабінет підкидали «сувенірні гроші», землю, мак, голки, дрібні монети, які були розсипані попід стінами всього приміщення суду

Українська феміда вже відома «суддями-колядниками», що засівали кабінети і «суддями-городниками», що закопували банки з грошима. Але цим епізодами передував ще більш яскравий випадок в Харкові, який пройшов повз увагу ЗМІ. Тут судді вдалося уникнути покарання, довівши прокуратурі, що на оперативному відео СБУ вона займалася не хабарами, а «екзорцизмом».

На цей епізод Українським новинам вдалося вийти при вивченні біографій новопризначених членів Комісії з правової реформи при президентові України. Як виявилося, один з них - сьогодні шановний юрист і член рад усіх вищих судів - п'ять років тому «засвітився» в багаторазовій зміні своїх показань у справі, де він фігурував як хабародавець. Але самі матеріали справи виявилися ще більш яскравими, ніж історія з нинішнім «реформатором президента».

У жовтні 2012 року слідчий прокуратури Харківської області закрив з формулюванням «не доведена участь в злочині» кримінальну справу №49-3046, яку вело СБУ стосовно судді Київського районного суду Харкова Ольги Донець. У справі фігурували визнання людей, які давали хабарі, оперативне відео, на якому суддя отримувала з конвертів гроші і перекладала їх у «затишне місце» і навіть затримання на гарячому після вручення в листопаді 2010 року одним з адвокатів чергової суми. Але через рік слідства Чутівський районний суд Полтавської області, куди потрапила справа, визнав його «неповним». А потім закрила «за недоведеністю» і сама прокуратура.

Згідно з матеріалами справи, СБУ стало відомо про те, що один з адвокатів планує занести Ользі Донець другу частину хабара за вже вирішене раніше питання про перекваліфікацію справи його підзахисного. За кабінетом судді було встановлено відеоспостереження. А коли адвокат за версією слідства передав судді 300 доларів із 1000 доларів хабара, відбулося затримання.

Разом з тим, на оперативне відео потрапили ще два адвоката, які в ці ж дні передавали конверти і папки з купюрами судді. Вранці того ж дня 1700 доларів судді вручив один з адвокатів за прийняття в роботу двох позовів його клієнтів до Харківської міськради. Оглянувши вкладені в позовні заяви гроші, суддя погодилася внести ці справи в журнал реєстрації, йдеться в матеріалах справи.

А ще раніше, стверджує слідство, 1500 доларів вніс судді співзасновник адвокатської компанії «АСАД» адвокат Олександр Дроздов. При цьому, зробив це з власної ініціативи, оскільки формально жодного відношення до цих справ не мав. 8 листопада 2010 року суддя провела засідання по двох справах, що були отримані від Дроздова і прийняла по них позитивне рішення. Однак не встигла їх опублікувати, оскільки вже на наступний день була затримана співробітниками СБУ. Уже в грудні, перебуваючи під слідством, суддя переписала ці справи як залишені без розгляду. Клієнти, які не отримали задоволення, в грудні відмовилися від послуг компанії. А гроші Дроздову не повернулися.

У лютому 2011 року Дроздов в присутності свого адвоката власноруч пише заяву про вчинення правопорушення. У заяві, доданій до справи, він визнає, що на вимогу судді передає їй 1500 доларів за прийняття у виробництво двох справ.

«Прошу звільнити мене від кримінальної відповідальності за вчинення зазначених дій, як особа, яка добровільно повідомила про те, що сталося», - пише Дроздов.

Зізнаються в дачах хабарів і інші фігуранти. І лише сама суддя продовжує наполягати - ніяких грошей вона не брала. З такими вихідними даними справа йде в Чутівський районний суд Полтавської області.

Далі захист судді зацікавилася: а чи можна по відео визначити, чи справжніми доларами були купюри? Була проведена судово-фоноскопічна експертиза, яка встановила: відеозаписи СБУ є оригіналом, що фіксували подію безперервно.

Ось тільки, встановити, якими саме були купюри на відео камери Sony стандарту VHS неможливо, поскаржилися експерти.

Варто відзначити, що і сьогодні навіть висока деталізація сучасного прихованого відеоспостереження не дає можливості встановити за картинкою, справжні або фальшиві (варіант - сувенірні) купюри знаходяться в руках у об'єкта спостереження.

Після цього стали відмовлятися від своїх показань адвокати, які за версією слідства давали хабарі. «Так в СБУ на нас тиснули, вибивали свідчення», - заявили вони. За наполяганням райсуду були проведені службові розслідування вже по самих співробітниках УБОЗ та відділу «А» СБУ, які ніяких порушень з їхнього боку не встановили. Але в справі так і залишилися їх твердження про «підкладали в справи фальшиві купюри». Тільки затриманий на місці злочину адвокат стверджував: «Віддавав 300 доларів боргу, раніше взятого у судді».

Звідки ж тоді взялися в кабінеті справжні долари? Суддя пояснила, що давала їх у борг сестрі на покупку машини. Та заявила, що перепозичила їх третій особі. Яка, повертаючи борг, навіть переписала номери деяких купюр. Все підтверджено розписками і показаннями свідків сестри і позичальника.

Самі ж свідчення судді заслуговують повного цитування.

«Донець О.В. заявила, що до неї в кабінет підкидали «сувенірні гроші», землю, мак, голки, дрібні монети, які були розсипані попід стінами всього приміщення суду. Через що вона зверталася до знахарок, ворожки і до батюшки . За рекомендацією знахарок, вона періодично приходила до них у церкву і виконувала певні обряди над цими сувенірними грошима, махала ними над документами. Але незважаючи на те, що вона молилася і виконувала відповідні обряди, гроші і далі продовжували з'являтися в справах, які їй передавали у виробництво. Одна і з знахарок говорила їй, що їй приносять «мертві гроші» і хтось має проти неї «мертві» наміри. Гроші, які їй демонстрували на відеозаписах, є сувенірними, вона розмахувала саме сувенірними грошима», - йдеться в постанові про закриття кримінальної справи.

«По відношенню до неї мала місце провокація хабара, їй тривалий час підкидали в розглянуті нею кримінальні та цивільні справи «сувенірні гроші», а про це стало відомо співробітникам УСБУ в Харківській області. Які вирішили зафіксувати на відео її контакт з сувенірними грошима, які можна прийняти за справжні гроші, і таким чином залучити її до кримінальної відповідальності», - йдеться у поясненні.

Що ж до знахарок, які підказали судді таку модель поведінки, то їх опитати виявилося неможливо. «Померли з природних причин», - резюмує автор постанови про закриття справи.

«Достатні об'єктивні дані, які б свідчили, що Донець О.В. в своєму службовому кабінеті отримувала грошові кошти як хабарі ... не виявлено», - резюмує, закриваючи справу, слідчий з особливо важливих справ прокуратури Харківської області Владислав Якутін.

Суддя Ольга Донець продовжувала працювати в тому ж суді до 2013 року, коли звільнилася у зв'язку з виходом на пенсію.