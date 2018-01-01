СБУ отримало доступ до дзвінків офіцерських «шишок», котрі перебували в епіцентрі вибухів боєприпасів у Калинівці

Внаслідок надзвичайної ситуації зруйновано п’ять та пошкоджено 1437 житлових будинків

Вінницький міський суд надав тимчасовий доступ співробітникам СБУ до телефонних дзвінків та смс-повідомлень командного керівництва Збройних Сил України, яке 26 вересня 2017 року перебувало в епіцентрі вибухів боєприпасів на території військової частини А1119 у Калинівці. Про це «Главкому» стало відомо з ухвали, яка з’явилася 24



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Вибухи у Калинівці

Внаслідок надзвичайної ситуації зруйновано п’ять та пошкоджено 1437 житлових будинків

Вінницький міський суд надав тимчасовий доступ співробітникам СБУ до телефонних дзвінків та смс-повідомлень командного керівництва Збройних Сил України, яке 26 вересня 2017 року перебувало в епіцентрі вибухів боєприпасів на території військової частини А1119 у Калинівці.

Про це «Главкому» стало відомо з ухвали, яка з’явилася 24 січня з’явилася в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Мова йде про начальника озброєння ЗСУ, генерал-майора; начальника ЦРАУ ЗСУ і начальника управління організації інженерного забезпечення ЦРАУ ЗСУ. На думку слідства, ці особи можуть володіти інформацією про обставини вчинення вказаного злочину або осіб, які його вчинили.

Суд дозволив СБУ взяти інформацію про телефонні розмови вказаних військовослужбовців протягом 1 січня-14 грудня 2017 року.

Крім цього, у клопотанні слідчого вказано, що 26 вересня 2017 року близько 21 год. 46 хв. в районі 6 поста 111 майданчика зберігання боєприпасів військової частини А1119 (48 арсенал 1 розряду, дислокується у м. Калинівка Вінницької області, вул. Арсенальна) розпочалися неконтрольовані вибухи боєприпасів 125 та 122 калібру, які зберігалися на складах та майданчиках відкритого зберігання. Вказані дії вчинені з метою ослаблення держави, вибухів, підпалів спрямованих на масове знищення людей, заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їхньому здоров'ю, на зруйнування або пошкодження об'єктів, які мають важливе оборонне значення.

Як повідомляв «Главком», наразі відпрацьовуються чотири основні слідчі версії вчинення кримінального правопорушення: диверсія з боку РФ, недбальство посадовців Міноборони, навмисний підпал та людський фактор.

Збройні сили України посилили охорону військових об'єктів по всій країні.

Унаслідок пожежі та вибухів боєприпасів на території 48 арсеналу в Калинівці Вінницької області зруйновано п’ять та пошкоджено 1437 житлових будинків.

Найбільш постраждали від вибухів визнано місто Калинівку, села Сальник, Павлівка (Калинівський район) і села Медвідка, Дорожне (Вінницький район).

За попередніми даними, сума збитків становить 49,5 млн грн з них житлові будинки - 16,8 млн грн, закладів освіти – 14,3 млн грн, адмінбудинки – 10 млн грн, заклади охорони здоров’я – 8,4 млн грн.

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