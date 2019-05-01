СБУ перевіряє фірму, яка належить РПЦ і досі постачає в Україну пропагандистську продукцію



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Фото з відкритих джерел

Минулого року до Києва надійшли вітальні листівки РПЦ, в яких можливі заклики до ненависті щодо україномовного населення

Головне управління СБУ у Києві та Київській області отримало тимчасовий доступ до речей та документів фірми «Софріно» (Росія), що знаходяться у володінні митного поста «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу Печерського райсуду Києва, яку було оприлюднено 24 квітня.

Силовики зацікавилися всіма міжнародними поштовими відправленнями компанії «Софріно» з Підмосков’я, яка належить Російській православній церкві. За матеріалами справи минулого року через столичну митницю пройшли друковані матеріали у вигляді вітальних листівок від керівника РПЦ Кирила (Гундяєва). У тексті вказаних листівок, які заплановано розповсюдити серед єпископату, духовенства та віруючих Української православної церкви Московського Патріархату, можливі наявні заклики та вислови спрямовані на формування серед зазначеної аудиторії населення держави посилення настроїв неприязні, ненависті до україномовного населення держави та інших релігійних конфесій.

Відправником вказаних друкованих матеріалів є юридична особа «Софріно» (Московська область, Пушкінський р-н, с. Софріно, вул. Патріарха Пімена, 3).

На сайті цієї російської фірми зазначено, що вона є основним виробником предметів церковного вжитку для РПЦ. 16 вересня 2010 року Указом Патріарха Московського Кирила колектив підприємства «Софріно» нагороджений орденом Російської православної церкви святого благовірного князя Даниїла Московського I ступеня.

У клопотанні СБУ додано, що доступ до вказаних документів відбувається у рамках кримінального провадження (ч. 2 ст. 110 КК України) за подіями, які відбулися 17 липня 2016 року у Києві. Тоді неподалік національного заповідника «Софія Київська» учасники «Хресної ходи» і особисто керівник релігійних організацій «Союз Православних братств України» та «Братство святого Архістратига Михаїла УПЦ» виконали гімн Російської імперії «Боже, царя храни» та виголосили заклики «Пусть воскреснет вторая Россия».

Крім того, учасники акції у руках тримали символіку Російської імперії, портрети російського царя Миколи ІІ, а також сиділи на могилі першого патріарха України.