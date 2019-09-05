СБУ підозрює «Мотор Січ» у підготовці диверсії і постачанні продукції до Росії



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Машинобудівний завод «Мотор Січ»

У квітні 2018 року СБУ повідомляла, що розслідує справу про ймовірну диверсію на заводі «Мотор Січ»

Служба безпеки України здійснює досудове розслідування у справі про можливу підготовку диверсії та державної зради на підприємстві «Мотор Січ».

Про це пресслужба відомства повідомила на запит «Радіо Свобода».

«Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочинів, передбачених частинами 1 статті 14 статті, статті 113 та частини 1 статті 111 Кримінального кодексу України, а саме за фактом готування до вчинення диверсії - дій, спрямованих на зруйнування акціонерного товариства «Мотор Січ» як об'єкта, який має важливе народногосподарське та оборонне значення, а також надання представниками АТ «Мотор Січ» допомоги Російської Федерації в проведенні підривної діяльності проти України шляхом постачання продукції військового призначення та подвійного використання», -йдеться в документі.

Інших деталей СБУ не повідомляє, посилаючись на норми Кримінально-процесуального кодексу щодо недопустимості розголошення даних оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування.

У липні 2019 року відомство заявляло про те, що група компаній «Мотор Січ» протягом двох років фінансувала діяльність підтримуваного Росією збройного угруповання «ДНР».

У квітні 2018 року СБУ повідомляла, що розслідує справу про ймовірну диверсію на заводі «Мотор Січ».

Як відомо, наразі США намагаються заблокувати продаж Китаю українського заводу «Мотор-Січ» та передачу технологій цієї компанії. З цього приводу Болтон уточнив, що консультації України та США щодо «китайського питання» не мають вплинути на контакти Трампа та Зеленського.

Нагадаємо, китайський мільярдер Ван Цзин, новий власник контрольного пакету машинобудівного заводу «Мотор Січ», ризикує втратити контроль над привабливим активом. Все через розслідування Генпрокуратури, яка готує підґрунтя для оскарження приватизації «Мотор Січі» на початку 90-х.

Як повідомлялося, АМКУ відкрив справу щодо набуття спільного контролю над ПАТ «Мотор Січ» державою Україна в особі ДК «Укроборонпром» та офшорною компанією «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (Віргінські острови), що пов’язана з Китаєм та фігурувала у справі СБУ про диверсію.