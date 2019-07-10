У Зеленського впустять китайців на «Мотор Січ», за часів Порошенка СБУ це вважало диверсією



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Минулого тижня Дмитро Разумков наніс візит на «Мотор Січ», екскурсію йому провів особисто В’ячеслав Богуслаєв Фото: nashigroshi.org

АМКУ відкрив справу щодо набуття контролю над «Мотор Січ»

АМКУ відкрив справу щодо набуття спільного контролю над ПАТ «Мотор Січ» державою Україна в особі ДК «Укроборонпром» та офшорною компанією «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (Віргінські острови), що пов’язана з Китаєм та фігурувала у справі СБУ про диверсію.

Як повідомляється на сайті АМКУ, «Skyrizon Aircraft» і «Укроборонпром» хочуть отримати спільний контроль над «Мотор Січ». Для цього в рамках багатоступеневої концентрації «Skyrizon Aircraft», що зараз володіє 9,99% акцій «Мотор Січі» планує отримати контроль понад 50% над іншими офшорними акціонерами українського підприємства – «Granum Corporation» (Панама, має 9,30% акцій), «Likatron Enterprises Limited» (Кіпр, 9,99%) та «Reckoner Investment Holdings Limited» (Кіпр, 9,99%).

АМКУ планує перевірити як вплине на ринки авіаційних двигунів для літаків та вертольотів і комплектуючих до них, технічного обслуговування та ремонту авіаційних двигунів, промислових газотурбінних приводів.

У 2017 році АМКУ повідомляв СБУ, що для придбання акцій «Мотор Січі» вищезазначеними особами потрібен був дозвіл Комітету.

Колишня держуповноважена АМКУ Агія Загребельська відмітила, що АМКУ має на розгляд справи 135 днів, однак термін може бути продовжено. Якщо протягом строку розгляду справи Комітет не прийме рішення, дозвіл вважається наданим за «мовчазною згодою». Поки комітет розглядає справу транзакція не може бути завершена. Це буде порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, за яке передбачений штраф до 5% доходу (виручки) компаній-порушників за рік.

За даними SMIDA, акціонерами «Мотор Січі» також є громадянин Китаю Ван Сіньлей (5,01%), «Твінстар холдінгс с.а.» (Беліз, 6,23%), «Business house Helena, ag» (Панама), ПАТ «Торговий дім «Олена» (Україна, 9,30%, фірма належить белізькому офшору «Montagne ltd»), ТОВ «Мотор-інтеркомс» (Україна, бенефіціар – Сюй Чаншун з Китаю, 9,70%). Про цих акціонерів в повідомленні АМКУ не згадується.

Вищевказані акціонери «Мотор січі» фігурували у кримінальному провадженні №22017000000000272, яке СБУ відкрило у 2017 по статтям 113 (диверсія) та 14 (готування до злочину).

Після відставки Петра Порошенка з поста президента України новий голова держави Володимир Зеленський призначив до наглядової ради «Укроборонпрому» інвестиційного банкіра Айвараса Абромавічуса, який після Майдану півтора роки був міністром економрозвитку. В інтервю «theБабелю» Абромавічус повідомив, що його пріорітетом є створення спільних підприємств «з нашими іноземними партнерами».

У 2018 році «The Washington Times» опублікувало матеріал, у якому продаж «Мотор Січі» китайцями було названа «ударом у спину», оскільки таким чином Україна допомагає китайським конкурентам США надолужувати відставання у літакобудуванні.

Компанію «Мотор Січ» контролює колишній нардеп Партії регіонів В’ячеслав Богуслаєв. Він був одним з тих, хто у 2013 переконував президента Віктора Януковича змінити євроінтеграційний вектор України на інтеграцію з Митним Союзом та Росією.Минулого тижня візит на «Мотор Січ» наніс керівник партії «Слуга народа» Дмитро Разумков. Екскурсію йому провів особисто Богуслаєв.

За даними «Наших грошей з Денисом Бігусом», «Мотор Січ» і після нападу Росії на Україну зберегла зв’язки з країною-агресором попри заборону на експорт військової техніки до РФ. Виявилось, що завод постачає до Росії запчастини через фірму, через яку син Гладковського завіз «висотоміри».

«Мотор Січ» - одне з головних авіаційних підприємств пострадянського простору. До 2014 року головним ринком збуту заводу офіційно була Російська Федерація. В тому числі і російська оборонка.

Почесний президент «Мотор Січі» - Вячеслав Богуслаєв. Герой України, народний депутат 5-го, 6-го, 7-го та 8-го скликань та член комітету нацбезпеки та оборони. Активно виступав за вступ у Митний союз і продовжує виступати за зближення з РФ.

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Джерело: Наші гроші