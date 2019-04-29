СБУ підозрює одного з гостей каналу Медведчука у закликах до зміни меж території України



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Суд призначив судову лінгвістичну експертизу у рамках цього провадження

Служба безпеки України розслідує кримінальну справу через вислови одного з гостей 112 каналу, які підпадають під кваліфікацію ч. 1 ст. 110 КК України («Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України»).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу Печерського райсуду Києва, яку було оприлюднено 22 квітня.

За даними досудового розслідування, 29 листопада 2018 року в прямому ефірі каналу «112 Україна» один із запрошених гостей розповсюдив інформацію щодо приналежності півострова Крим та територіальних вод України до території держави-окупанта, що у свою чергу легітимізує тимчасову окупацію частини території України - Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Зокрема, коментар співрозмовника стосувався подій, які відбулася 25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки в Чорному морі, де прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

На його думку, захоплення в полон українських моряків в Керченській протоці є провокація української влади. І додав, що українські кораблі не мали права заходити на територію Криму, оскільки ця територія належить Російській Федерації.

На вимогу СБУ суд призначив судову лінгвістичну експертизу, яка має дати оцінку висловам гостя каналу «112 Україна». Проведення експертизи доручено Українському науково-дослідному інституту спеціальної техніки та судових експерт Служби безпеки України.

Нагадаємо, що на початку лютого 2019 року Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.111 КК України («Державна зрада») стосовно глави проросійської організації «Український вибір – право народу», глави політради партії «Опозиційна платформа – за життя» Віктора Медведчука.

Речниця генпрокурора Лариса Сарган зазначила, що Медведчук зробив гучну заяву на партійному з’їзді 29 січня в м. Києві, заявивши про необхідність утворення так названого «автономного регіону Донбас» з утворенням власного парламенту та уряду, а також про закріплення такого статусу в Конституції України.

«Його план-концепція передбачає утворення на Донбасі автономного регіону «Донбас» у складі України. Він вважає, що такі домовленості по статусу Донбасу можливо досягти в чотирикутнику Київ-Донецьк-Луганськ-Москва», - наголосила Сарган.

21 лютого суд призначив лінгвістичну експертизу висловлювань колишнього голови адміністрації президента Віктора Медведчука на предмет сепаратизму. Клопотання обґрунтоване тим, що Медведчук у своїй промові заявив про необхідність утворення так званого «автономного регіону Донбас», з утворенням власного парламенту і уряду, а також про закріплення такого статусу у Конституції України.