СБУ показала паспорти 57 російських найманців «Вагнера», які загинули в Сирії



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7 лютого внаслідок атаки під час перемир’я на сили сирійської опозиції у районі Дейр-ез-Зору загинуло понад 100 російських найманців

Дані про смерть «вагнерівців» підкріплені свідченнями їхніх рідних, фотографіями свідоцтв про смерть та місць поховань найманців

Служба безпеки України заявляє, що Росія приховує інформацію про загибель 57 найманців «ПВК Вагнера» у Сирії.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За даними Служби безпеки України, участь російських найманців в атаці на сили сирійської опозиції у лютому 2018 року «безпосередньо оплатив російський бізнесмен та «кремлівський повар» Євген Пригожин».

«7.02.2018 внаслідок зухвалої атаки під час перемир’я на сили сирійської опозиції у районі Дейр-ез-Зору загинуло понад 100 російських «ихтамнетов», - повідомили в СБУ.

Спецслужба також оприлюднила паспорти 57 росіян-членів «ПВК Вагнера», яких знищили у Сирії.

При цьому повідомляється, що на сайті Головного управління з питань міграції МВС РФ ці паспорти вважаються дійсними.

«З 57 померлих членів «ПВК Вагнера» лише стосовно чотирьох осіб (Ананьєв К.Б., Ігнатьев А.В., Нікулін О.А., та Соломатов С.В.) під час перевірки повідомляється про недійсність паспортів «у зв’язку зі смертю», відносно ще двох (Вертинський В.В., Ганчєров С.Г.) – «вилучено, знищено». Решта 51 паспорт продовжують вважатися дійсними, навіть через рік з дати загибелі найманців», - йдеться в повідомленні.

У СБУ додали, що дані про смерть «вагнерівців» підкріплені свідченнями їхніх рідних про обставини смерті у Сирії, фотографіями свідоцтв про смерть та місць поховань найманців.

Нагадаємо, раніше СБУ потролила МЗС Росії і виклала дані про загиблих в Сирії «вагнерівців» під хештегом #ИхТамНет.