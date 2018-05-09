У Львові припинено ретрансляцію заборонених російських телеканалів

Правоохоронці заблокували провайдера, який ретранслював заборонені в Україні телеканали

У Львові співробітники СБУ спільно з поліцією заблокували діяльність нелегального провайдера, який ретранслював заборонені в Україні телеканали терористичної організації «ДНР» та російського телебачення. Декілька мешканців Львова створили веб-ресурс, через який продавали телевізійні приставки із завчасно налаштованим доступом до



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Правоохоронці заблокували провайдера, який ретранслював заборонені в Україні телеканали

У Львові співробітники СБУ спільно з поліцією заблокували діяльність нелегального провайдера, який ретранслював заборонені в Україні телеканали терористичної організації «ДНР» та російського телебачення.

Декілька мешканців Львова створили веб-ресурс, через який продавали телевізійні приставки із завчасно налаштованим доступом до телеканалів терористичної організації «ДНР» «Первый республиканский» та «Оплот», та до російських каналів «Первый», «Россия 1», «НТВ», «Крым 1», «RussiaToday», «Крым 24», «Россия 24», «ЛДПР ТВ», «Звезда», повідомила прес-служба управління СБУ у Львівській області.

Під час санкціонованих обшуків в офісному приміщенні зловмисників у Львові оперативники спецслужби виявили обладнання, що підтверджує їх протиправну діяльність. За інформацією речника управління СБУ у Львівській області Олега Олександрова ці обшуки ще тривають.

Тривають першочергові слідчі дії у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 361 (незаконне втручання в роботу комп’ютерних мереж) Кримінального кодексу України, що карається обмеженням волі до п’яти років або ув’язненням на термін від трьох до п’яти років.