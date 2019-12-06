СБУ припинила витік конфіденційної інформації до РФ. Ділки використовували заборонене програмне забезпечення



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Фото: пресцентр СБУ

Комерційна структура на Житомирщині встановила російське програмне забезпечення на комп’ютерах понад 50 держустанов

У Житомирській області Служба безпеки України блокувала витік конфіденційної інформації із державних установ, військових частин та комунальних підприємств регіону. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Місцева комерційна структура незаконно встановила російське програмне забезпечення на комп’ютерах понад 50 держустанов.

Використання заборонених програм створювало передумови для доступу спецслужб РФ до державних інформаційно-телекомунікаційних систем.

Під час укладання договорів на обслуговування двоє власників фірми реалізовували програмну продукцію, яка рішенням РНБО України внесена до санкційного списку.

Фото: пресцентр СБУ

Для прикриття протиправної діяльності ділки постійно змінювали юридичні назви, підконтрольної їм комерційної структури.

Під час обшуків в офісних приміщеннях фігурантів справи та державних установах правоохоронці виявили серверне обладнання, комп’ютерну техніку та договірну документацію.