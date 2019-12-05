У Запоріжжі СБУ заблокувала діяльність антиукраїнського пропагандиста



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Фото: пресцентр СБУ

В одній із заборонених в Україні соцмереж чоловік розміщував провокативні матеріали із закликами до повалення конституційного ладу і зміни меж території нашої країни

Діяльність агітатора, який розповсюджував через інтернет антиукраїнські матеріали, блокувала у Запоріжжі Служба безпеки України. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Слідчі спецслужби встановили, що мешканець обласного центру адміністрував сепаратистську сторінку в одній із заборонених у нашій країні соцмереж. Там він розміщував провокативні матеріали із закликами до повалення конституційного ладу і зміни меж території України. Для поширення інформації зловмисник спеціально створив окремий акаунт.

Під час обшуку у помешканні фігуранта справи правоохоронці виявили комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо здійснення повідомлення зловмиснику про підозру.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Триває досудове слідство.