СБУ надало допуск до держтаємниці гендиректору «Укроборонпрому» Абромавичусу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Айварас Абромавичуса «Укроборонпром» наприкінці серпня

Водночас в СБУ поки не приходили документи перевірки щодо доступу до держтаємниці заступника директора «Укроборопрому» Мустафи Найєма

Служба безпеки України надала допуск до державної таємниці генеральному директору концерну «Укроборонпром» Айварасу Абромавичусу, незважаючи на підтверджену президентом Володимиром Зеленським наявність у нього громадянства Литви. Про це повідомляють «Українські новини» з посиланням на відповідь пресцентру СБУ.

«За результатами проведеної перевірки Айвараса Абромавичуса в зв'язку з допуском до державної таємниці Службою безпеки України надано йому такий допуск 18 жовтня 2019 року», - сказано у відповіді.

В СБУ поки не приходили документи перевірки щодо доступу до держтаємниці заступника директора «Укроборопрому» Мустафи Найєма.

Водночас президент Володимир Зеленський під час візиту в Литву наприкінці листопада фактично підтвердив литовським ЗМІ наявність у Абромавичуса литовського громадянства.

«Чесно кажучи, я не знав перед його призначенням, що у нього є громадянство. Правда, не знав. Але при цьому він має право займати ту посаду, яку він займає, тому що він не є держслужбовцем. Це не виправдовує ситуацію... Я можу, в принципі, звернутися до пана Абромавичуса і сказати, що він повинен скласти те чи інше громадянство», - заявив Зеленський, повідомляє видання lrytas.lt.

Як повідомлялось, Зеленський призначив Абромавичуса гендиректором «Укроборонпрому» наприкінці серпня.

До слова, «Укроборонпром» має намір збільшити експорт у п’ять разів.

У грудня 2014 президент Петро Порошенко надав громадянство Абромавичусу, щоб він зміг зайняти посаду міністра економічного розвитку і торгівлі.

Він пропрацював міністром до призначення уряду Володимира Гройсмана в квітні 2016 року.

Згідно із законодавством, Абромавичус взяв на себе зобов'язання відмовитися від литовського громадянства протягом двох років