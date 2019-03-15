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    СБУ розіслала 5 тисяч повісток учасникам «піраміди» з підкупу виборців

    • Розсилка
    СБУ розіслала 5 тисяч повісток учасникам «піраміди» з підкупу виборців

    Луценко заявив, що правоохоронці розслідують дві справи щодо підкупу виборців

    Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що правоохоронці розслідують справу щодо організації «піраміди» з підкупу виборців, в якій фігурує народний депутат Валерій Дубіль.

    Про це Луценко заявив в ефірі програми «Право на владу« на «1+1».

    За його словами, учасникам злочинної схеми з підкупу виборців вже розіслано близько 5 тисяч повісток.

    «Одна справа СБУ, яка з листопада за рішенням суду фіксувала діяльність величезної організації на чолі з депутатом паном Дубілем, який за допомогою дев'ятьох завезених з РФ технологів, організував величезну організацію на десятки тисяч людей, які отримували кошти не з фонду кандидата в президента; які планували видавати кошти виборцям», - повідомив Луценко.

    За його словами, народний депутат Дубіль не приходить на допити до правоохоронних органів.

    «Пан Дубіль вже двічі не прийшов на допит. В нього депутатський імунітет. Звернутись до парламенту немає ніякої змоги, бо в них тисячі поправок до мовного закону. Тому, нажаль, працюємо виключно з недепутатською частиною цієї організції. Поки ми не отримаємо повноцінний доступ до депутата - завершення (розслідування справи - ред.) - нереально. Але тим не менше 5 тисяч повісток до учасників цієї піраміди пішли і цього тижня, і наступного. Вони будуть знайомитися із слідчими Державного бюро розслідувань або СБУ , - повідомив Луценко.

    Він додав, що правоохоронці розслідують дві великі справи щодо підкупу виборців.

    «У нас спільна позиція всіх силовиків про те, що на виборах недопустимі порушення чинного законодавства. Головні порушення: підкуп виборців, використання громадян Російської Федерації у якості організаторів будь-яких виборчих технологій, і, звичайно, тиск на членів ЦВК. У нас дійсно є як мінімум дві крупні справи. Одна справа – у СБУ, другу справу веде МВС», - повідомив Луценко.

    Нагадаємо, ЦВК затвердила форму та текст виборчого бюлетеня, який буде пісочного кольору з параметрами 20 см на 80 см.

    До вашої уваги:  
    • Детальніше про президентські вибори читайте тут

    Джерело: РБК-Україна

    ЦВК МВС Юрій Луценко Генпрокурор СБУ вибори допит розслідування
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