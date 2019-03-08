39 кандидатів, 80х20 см: ЦВК затвердила форму і текст виборчого бюлетеня



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Бюлетені виготовлятимуться у кількості, що на 0,5 відсотка перевищує кількість виборців

Текст виборчого бюлетеня буде надруковано лише з одного боку на аркуші пісочного кольору

Центральна виборча комісія затвердила форму і текст виборчого бюлетеня з чергових виборів президента України 31 березня 2019 року для голосування в день виборів та форму виборчого бюлетеня для повторного голосування.

Відповідне рішення було ухвалене під час засіданні 8 березня.

«Після скасування реєстрації п’яти кандидатів на пост президента України бюлетень для голосування в день виборів міститиме прізвища 39 кандидатів на президентський пост та відомості про них», - повідомили в ЦВК.

У прес-службі також розповіли, що текст виборчого бюлетеня для голосування в день виборів буде надруковано лише з одного боку державною мовою на одному аркуші розміром 200×800 мм пісочного кольору з двотоновим водяним знаком та захисними волокнами з використанням захисних графічних антисканерних елементів, виконаних із застосуванням захисних фарб, що мають флуоресценцію під дією ультрафіолетового опромінювання, та елемента, який втрачає забарвлення внаслідок термовпливу, а також із виконанням номера виборчої дільниці високим друком із застосуванням захисної фарби, що проявляється на звороті виборчого бюлетеня.

Також ЦВК постановила, що виборчі бюлетені виготовлятимуться для кожної звичайної та закордонної виборчої дільниці у кількості, що на 0,5 відсотка перевищує кількість виборців.

На засіданні була створена комісія з представників кандидатів у президенти, яка буде проводити контроль за виготовленням бюлетенів на комбінаті «Україна».

До її складу увійшли представники від 14 кандидатів: Володимира Зеленського, Петра Порошенка, Юлії Тимошенко, Анатолія Гриценка, Олега Ляшка, Олександра Вілкула, Сергія Тарути, Олександра Шевченка, Руслана Кошулинського, Валентина Наливайченка, Віталія Скоцика, Романа Безсмертного, Юрія Дерев'янка, Сергія Носенко .

Зазначимо, що ЦВК не змогла закупити бокси для доставки бюлетенів.

Нагадаємо, 7 березня народний депутат Євген Мураєв відмовився балотуватися на посаду глави держави на користь заступника голови парламентської фракції «Опозиційний блок» Олександра Вілкула.

Того ж дня Дмитро Добродомов зняв свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка.

Також 7 березня Дмитро Гнап подав заяву до Центральної виборчої комісії про зняття своєї кандидатури з виборів.

6 березня учасник президентських перегонів Сергій Кривонос знявся з виборів на користь Порошенка.

До слова, 1 березня мер Львова Андрій Садовий знявся з президентських перегонів на користь Гриценка.