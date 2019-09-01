СБУ та Нацполіція посилили охорону шкіл
Вперше правоохоронці обох служб працюють спільно
Служба безпеки України і Національна поліція охороняють безпеку під час урочистих лінійок у школах 2 вересня.
Про це заявила прессекретар СБУ Олену Гітлянська.
За її словами, це планові заходи безпеки, які відбуваються в школах по всій Україні.
«Завтра у школярів відбудуться урочисті лінійки. Для забезпечення безпеки в ці дні ми, як зазвичай, сформували мобільні групи. Єдине нововведення - вперше правоохоронці обох служб працюють спільно», - розповіла вона.
Нагадаємо: свято першого дзвоника більшість українських шкіл проводити 1 вересня, а інша частина - 2 вересня. Кожна школа може вибирати день початку навчання і його формат сама.