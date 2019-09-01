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    СБУ та Нацполіція посилили охорону шкіл

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    СБУ та Нацполіція посилили охорону шкіл

    Вперше правоохоронці обох служб працюють спільно

    Служба безпеки України і Національна поліція охороняють безпеку під час урочистих лінійок у школах  2 вересня.

    Про це заявила прессекретар СБУ Олену Гітлянська.

    За її словами, це планові заходи безпеки, які відбуваються в школах по всій Україні.

    «Завтра у школярів відбудуться урочисті лінійки. Для забезпечення безпеки в ці дні ми, як зазвичай, сформували мобільні групи. Єдине нововведення - вперше правоохоронці обох служб працюють спільно», - розповіла вона.

    Нагадаємо: свято першого дзвоника більшість українських шкіл проводити 1 вересня, а інша частина - 2 вересня. Кожна школа може вибирати день початку навчання і його формат сама.

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