СБУ викрила групу хакерів, які готували кібератаки на вибори



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На Чернігівщині СБУ викрила угруповання хакерів на підготовці кібератак

Зловмисники використовували вірусні програми, що дозволяють дистанційно отримувати контроль над комп’ютерами держустанов

На Чернігівщині співробітники Служби безпеки України у межах виконання завдань із забезпечення кібернетичної безпеки викрили угруповання хакерів на підготовці кібератак на комп’ютерні системи органів влади під час виборів президента України.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

«Правоохоронці встановили, що місцевий житель разом із спільниками з РФ здійснювали ураження автоматизованих систем органів державної влади для їх компрометації під час підготовки та проведення виборів Президента України. Зловмисники використовували вірусні програми, що дозволяють дистанційно отримувати контроль над комп’ютерами держустанов», – йдеться у повідомленні.

За протиправні дії хакер отримував гроші через платіжні системи країни-агресора.

Як зазначається, під час проведення обшуку у помешканні зловмисника правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, яка використовувалась для незаконної діяльності.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до організації хакерських атак.

Заходи з викриття зловмисників проводились спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.

Нагадаємо, СБУ попередила масштабну кібератаку на сайт ЦВК. Кібератака була спрямована на блокування доступу користувачів до інформації про підготовку до чергових виборів президента України.

Як повідомлялося, спецслужби РФ планували атаку на систему «Вибори». У Дніпрі співробітники СБУ викрили спроби російських спецслужб отримати дані про мережу зв’язку, що забезпечує проведення виборів президента України.

Варто додати, що секретар РНБО заявляв про намір Росії задіяти весь наявний арсенал включно з кібернетичними засобами для впливу на демократичне волевиявлення українського народу під час виборів.