Спецслужби РФ планували атаку на систему «Вибори» - СБУ



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За задумом спецслужб РФ, масові пошкодження кабельних ліній та обладнання операторів зв’язку призведуть до порушення роботи Державного реєстру виборців, а також Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Вибори»

У РФ збирали дані про мережі стратегічно важливих операторів зв’язку, місця розташування телекомунікаційних вузлів та про періоди часу, що необхідні на відновлення їх після пошкоджень

У Дніпрі співробітники СБУ викрили спроби російських спецслужб отримати дані про мережу зв’язку, що забезпечує проведення виборів президента України. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Оперативники спецслужби задокументували, що житель обласного центру створив та адміністрував групу у забороненій російській соцмережі. Правоохоронці встановили, що зловмисник розповсюджував у соцмережі фейкові новини та інші деструктивні матеріали, серед яких були публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України. До адміністрування групи причетні жителі РФ, а кількість її учасників була штучно збільшена для створення ілюзії масштабного супротиву державній системі», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час проведення слідчих дій співробітники СБУ також встановили, що інтернет-провокатор, який є працівником підрядної організації у телеком-галузі, вів електронне листування з жителем РФ. Росіянин збирав дані про мережі стратегічно важливих операторів зв’язку, місця розташування телекомунікаційних вузлів та про періоди часу, що необхідні на відновлення їх після пошкоджень.

За задумом спецслужб РФ, масові пошкодження кабельних ліній та обладнання певних операторів зв’язку призведуть до порушення сталого функціонування підрозділів ведення Державного реєстру виборців, а також заблокують роботу окремих ланок Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Вибори», що на даний час розгортається», - додають у відомстві.

Наразі під процесуальним керівництвом прокуратури триває досудове розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 110 Кримінального кодексу України.

Як нагадують у Службі безпеки України, основним завданням Автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Державний реєстр виборців» є ведення персоніфікованого обліку та складання списків виборців для проведення виборів.

Єдина інформаційно-аналітична система «Вибори» призначена для забезпечення належних умов інформаційно-аналітичного обслуговування виборчих процесів в Україні, а також інформатизації діяльності виборчих комісій та процесів, що здійснюються в ході підготовки і проведення виборів.