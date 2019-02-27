СБУ попередила масштабну кібератаку на сайт ЦВК



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Кібератаку було проведено за технологією «http flood»

Кібератака була спрямована на блокування доступу користувачів до інформації про підготовку до чергових виборів президента України

Фахівці Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки ДКІБ СБУ у взаємодії зі співробітниками Центральної виборчої комісії попередили масштабну кібератаку на комп’ютерне обладнання, що забезпечує роботу офіційного Інтернет-сайту ЦВК. Про це йдеться на сайті СБУ.

За висновками експертів, кібератака була спрямована на блокування доступу користувачів до інформації про підготовку до чергових виборів президента України.

Спеціалісти спецслужби встановили, що атаку було проведено за технологією «http flood», через генерацію постійних запитів, що ускладнювали роботу інформаційної системи та блокували можливість доступу звичайних користувачів.

«Для проведення кібератаки зловмисники використовували розгалужену мережу сайтів на базі неоновленої версії системи «WordPress», що дозволило хакерам без відома власників використати їх для генерації об'ємних запитів», - пишуть у прес-службі відомства.

Фахівці СБУ зупинили негативний вплив на роботу веб-ресурсу Центральної виборчої комісії.

Наразі Служба безпеки перевіряє можливу причетність до організації кібератаки російських спецслужб та підконтрольних їм хакерських угруповань.

Служба безпеки України у межах компетенції постійно реалізовує комплекс вичерпних заходів з метою захисту життєво важливих інтересів, суспільства та держави від протиправного кібернетичного та інформаційного впливу спецслужб РФ.

Нагадаємо, в Україні почала діяти інформаційно-аналітична система «Вибори-2019». Геоінформаційний аналітичний портал МВС України призначений для моніторингу правопорушень

Як повідомлялося, спецслужби РФ планували атаку на систему «Вибори». У Дніпрі співробітники СБУ викрили спроби російських спецслужб отримати дані про мережу зв’язку, що забезпечує проведення виборів президента України.