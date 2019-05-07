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    СБУ викрила на хабарі командира військового підрозділу в зоні проведення ООС (фото)

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    СБУ викрила на хабарі командира військового підрозділу в зоні проведення ООС (фото)
    Фолто: ssu.gov.ua

    Командир підрозділу вимагав 5,5 тис. грн від підлеглого військовослужбовця за непритягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності за нібито втрачене речове майно

    Співробітники Служби безпеки України залучені до операції Об’єднаних сил викрили на хабарі командира зведеної роти зведеного загону однієї з бригад Генерального штабу Збройних Сил України, дислокованих на території Донецької області. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    Оперативники спецслужби задокументували, що командир підрозділу вимагав 5,5 тис. грн від підлеглого військовослужбовця за непритягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності за нібито втрачене речове майно.

    Правоохоронці затримали зловмисника на території військової частини після передачі неправомірної вигоди.

    Фото: ssu.gov.ua
    Фото: ssu.gov.ua

    Фігуранту справи повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб ймовірно причетних до протиправної діяльності.

    Заходи з викриття зловмисника проводились спільно з військовою прокуратурою та поліцією.

    хабар
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