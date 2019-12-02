СБУ виявила контрабандне ввезення в Україну японських артефактів на $300 тисяч (фото)



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Фото: пресцентр СБУ

Деякі з експонатів датуються ХVIII-XIX століттям і високо цінуються серед колекціонерів

Служба безпеки України виявила незаконне ввезення історичних та культурних цінностей зі Східної Азії. Вартість прихованих від митного контролю речей – $300 тисяч. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

На пост «Східний» Київської міської митниці ДФС прибули три контейнери з товарами із Японії. Замовник вантажу іноземець, який тривалий час проживає в Україні, задекларував нібито ввезення побутових товарів та спортивного інвентарю.

Під час огляду вантажу правоохоронці виявили, що частина речей не відповідає заявленим у митній декларації. Експерти підтвердили, що в контейнерах знаходяться антикварні предмети інтер’єру у східному стилі. Це – старовинна холодна зброя, предмети побуту, меблі.

Деякі з експонатів датуються ХVIII-XIX століттям і високо цінуються серед колекціонерів.

Наразі всі виявлені предмети вилучено та передано для проведення подальших експертиз.

За фактом контрабанди культурних цінностей слідчі органів безпеки розпочали кримінальне провадження.

Викриття незаконного ввезення антикваріату проводилося спецпідрозділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області спільно з ДФС України за сприяння управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Київської міської митниці ДФС України.