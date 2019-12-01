Говорили про Донбас і релігію: глава СБУ зустрівся з митрополитом Епіфанієм



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Глава СБУ Іван Баканов та митрополит УПЦ Епіфаній Фото: pomisna.info

Епіфаній розповів гостям з СБУ про становлення і розвиток Помісної церкви

Предстоятель Української православної церкви митрополит Епіфаній провів зустріч із головою Служби безпеки України Іваном Бакановим.

Про це повідомляє пресслужба СБУ в неділю, 1 грудня.

Відзначається, що на зустрічі також були присутні дипломатичний радник Служби безпеки України Валерій Гребенюк та представник юридичного відділу УПЦ Мар'ян Мартинюк.

Епіфаній розповів гостям про становлення і розвиток Помісної церкви.

«Сторони обговорили ряд актуальних питань міжконфесійних та міжрелігійних відносин у нашій державі. Було підтверджено спільну думку про те, що всі міжконфесійні процеси повинні відбуватися мирним шляхом і на підставі чинного українського законодавства», - розповіли в СБУ.

Також повідомляється, що під час зустрічі йшлося про ситуацію в анексованому Криму і на непідконтрольних територіях Донбасу.

До слова, напередодні Вселенський патріарх Варфоломій прийняв у Стамбулі делегацію УПЦ.

Зазначимо, що абревіатура УПЦ офіційно закріплена за Київською митрополією Української православної церкви (Православної церкви України).

Днями ім'я глави Української православної церкви Єпіфанія вперше вшанували на літургії, яку відслужив ієрарх Болгарської православної церкви.

Раніше патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор ІІ надіслав листа на адресу Блаженнійшого Митрополита Епіфанія, яким висловив братню підтримку.

8 листопада Олександрійський патріархат фактично визнав Православну церкву України.