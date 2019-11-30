Шахрай змусив президента Національної академії аграрних призначити керівника Інституту



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Підозрюваний з грошима планував покинути Україну у напрямку Сочі (Росія) Фото пресслужби СБУ

Аферист-«друг Зеленського» надурив цілого доктора наук

Президент Аграрної академії наук Ярослав Гадзало став жертвою афериста. Про це йдеться у статті «Главкома» з посиланням на дані судового реєстра. Махінатор зв'язався з доктором наук та керівником Академії як заступник голови Офісу президента і домігся важливого кадрового призначення.

Аферист зателефонував Гадзалу і повідомив, що той має призначити на посаду директора Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова», що входить в структуру Національної академії аграрних наук України, конкретну людину. З кандидата у свою чергу аферист зажадав гроші за працевлаштування.

Президент Аграрної академії наук Ярослав Гадзало став жертвою афериста

1 жовтня кандидат, якого «рекомендували» Гадзалу, таки отримав посаду. Щоправда, не директора, а лише заступника. Як пояснив Гадзало своєму візаві, який представився йому «другом Зеленського» та «працівником Офісу президента», директор Інститут обирається трудовим колективом шляхом голосування за умови наявності вищого наукового ступеня «доктор наук». Посаду висуванеоспечений заступник директора відрапортував зловмиснику про своє призначення.

«Главком» зателефонував очільнику Аграрної академії наук Ярославу Гадзалу, аби той прокоментував факт афери, у якій його цинічно використали. Однак, доктор наук Газдало, почувши суть питання запевнив, що дуже зайнятий, і після цього більше не брав слухавки.

Також «Главком» надіслав інформаційний запит Інституту виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова з проханням надати відомості про те, хто ж підписав наказ № 55-к від 01.10.2019 року про призначення заступника директора з розвитку експериментальної бази Інституту і чи працює ця людина до цього часу. Керівництво інститут тривалий час знаходило приводи затягувати з відповіддю, а у підсумку відповіло шокуючою відпискою: «… запитувана вами інформація не відноситься до публічної інформації, розпорядником якої є Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова». Тобто керівники державної установи фактично засекретили… прізвища свого керівного складу та дати їхнього призначення на посади.

За даними правоохоронців, за призначення аферист хотів отримати від кандидата $50 тис. хабара – нібито для «кураторів» на Банковій. Понад те, аферист сказав своєму кандидату, що за позитивне вирішення питання щодо призначення першим особам країни доведеться згодом ще передати $250 тис. до березня 2020-го і придбати будинок за $1,5 млн для спікера парламенту Дмитра Разумкова до кінця наступного року.

Ввечері 31 жовтня заступник директора Інституту завітав до Києва, щоб передати «покровителю» гроші. Отримання грошей відбулося в автомобілі на Львівській площі. Там же співробітники СБУ викрили і затримали зловмисника на «гарячому». Йому загрожує позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України).

Підозрюваний з грошима планував покинути Україну у напрямку Сочі (Росія). Для цього він завчасно забронював квитки на літак «Київ-Мінськ».

Детальніше про скандал читайте у матеріалі: Вражаючі пригоди «друга Зеленського». Аферист призначав на високі посади і збирав гроші на будинок Разумкову