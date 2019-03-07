СБУ затримала агента російських спецслужб, який працював у харківській мерії



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Чиновник був завербований у 2017 році на території РФ кадровим співробітником ФСБ полковником Олександром Ушаковим

У Харківській міській раді працював агент російських спецслужб.

Про це 7 березня на брифінгу заявив представник департаменту контррозвідки СБУ Володимир Настюк.

За його словами, 5 березня контррозвідка затримала громадянина України, який є заступником директора одного з департаментів харківської мерії. Йому оголошено підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.111 КК (держзрада), а також обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб.

Встановлено, що чиновник був завербований у 2017 році на території РФ кадровим співробітником ФСБ полковником Олександром Ушаковим. Ушаков також фігурує як помічник міністра освіти Нижньогородської області РФ - ця посада, на думку українських спецслужб, використовується як прикриття для проведення підривної діяльності проти України.

Познайомилися затриманий з Ушаковим раніше - в 2016 році в Нальчику (Кабардино-Балкарська Республіка РФ), де український чиновник перебував як турист.

«Слід зазначити, що громадянин України був досить цінним джерелом інформації для російської спецслужби. Про це свідчить те, що Ушаков проводив зустрічі з ним на території третіх країн. У Празі (Чехія), Салоніках (Греція), в Мінську (Білорусь) і неодноразово на території РФ в Бєлгороді», - зазначив представник СБУ.

За його словами, чиновник ці поїздки пояснював як туристичні або «для участі в громадських заходах».

«Він збирав і передавав для російських спецслужб інформацію про молодіжні організації та рухи, про їхніх лідерів, про діяльність і фінансування релігійних громад різних конфесій, національно-патріотичних об'єднань громадян, їх проекти, керівників і ступінь впливу на розвиток ситуації, співробітників Харківської міської ради», - розповів Настюк.

Нагадаємо, співробітники контррозвідки СБУ встановили, що під час поїздки до Росії з метою працевлаштування співробітник однієї із державних наукових установ Харкова був завербований ворожою спецслужбою.

Джерело: Ліга.net