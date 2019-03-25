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    СБУ затримала бойовика «Ісламської держави»

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    СБУ затримала бойовика «Ісламської держави»
    Фото: ssu.gov.ua

    З метою легалізації в Україні іноземець на підставі підроблених документів незаконно отримав паспорт громадянина України для виїзду за кордон та ID-картку

    Співробітники Служби безпеки України на виконання доручення Генеральної прокуратури затримали на території Одеської області іноземця, який знаходиться в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу за вчинення злочинів, пов’язаних із терористичною діяльністю. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

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    Згідно з отриманими спецслужбою даними громадянин однієї з країн Середньої Азії незаконно прибув на територію України для уникнення притягнення до кримінальної відповідальності через участь у бойових діях на території Сирії у складі збройних формувань міжнародної терористичної організації «Ісламська держава».

    З метою легалізації на території України іноземець на підставі підроблених документів незаконно отримав паспорт громадянина України для виїзду за кордон та ID-картку.

    За результатами проведених заходів співробітники СБ України розшукали та затримали  іноземця Наразі до затриманого застосовано екстрадиційній арешт терміном 40 діб.

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