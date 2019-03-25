«Що це було?» Клімкін прокоментував вояж Бойка і Медведчука до Росії



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Юрій Бойко і Віктор Медведчук 22 березня у Москві провели зустріч з Дмитром Медведєвим

На думку Клімкіна, відвідування столиці Російської Федерації кандидатом в президенти є демонстрацією позиції

Кандидат у президенти України Юрій Бойко поїздкою до Росії на зустріч з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим і главою «Газпрому» Олексієм Міллером продемонстрував свою позицію. Про це на прес-конференції заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Він зазначив, що не використовував би слово «візит» для поїздки Бойка та Віктора Медведчука до Росії.

«Щодо пана Медведчука, то ніщо в його контактах з Росією не є сюрпризом. Щодо відвідин Москви паном Бойком - це чітке вираження позиції. І не тільки вираження, але і демонстрація позиції. А головне - я дуже хотів би почути від тих, хто їздив, як вони там обговорювали звільнення наших політв'язнів і військовополонених, і чого вони там власне досягли...Мені цікаво, як вони обговорювали питання окупованих територій. Тут я маю на увазі і Донбас і Крим. Якщо ці питання не обговорювалися, то у мене питання, а що це було?», - заявив Клімкін.

Як повідомлялося, кум Путіна привіз Бойка до Москви на зустріч з Медведєвим. Кандидат у президенти України Юрій Бойко та кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук у Москві зустрілися з прем'єром Росії Дмитром Медведєвим.

Нагадаємо, у СБУ прокоментували зустріч Медведчука і Бойка з російським прем'єром. У СБУ не виключили можливий опосередкований зв'язок цієї події із попередженим СБУ у Харкові терористичним актом у метрополітені.

Президент України Петро Порошенко вважає, що Медведчук і Бойко у Москві обговорюють, як посадити знову Україну на російську «газову голку».