СБУ затримала голову селищної ради, яка допомагала бойовикам
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Розсилка
Встановлено, що у 2014 році жінка приєдналася до лав терористичної організації «ДНР»
Співробітники Служби безпеки України, залучені до операції Об’єднаних сил, затримали у Донецькій області «голову селищної ради» одного з населених пунктів тимчасово окупованої території Новоазовського району.
Про це 24 листопада повідомляє прес-центр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що місцева жителька з листопада 2010 року обіймала посаду сільського голови одного з селищ Донеччини.
«В 2014 році жінка приєдналася до лав терористичної організації «ДНР». Виконуючи вказівки бойовиків, зловмисниця здійснювала незаконне керівництво тимчасово окупованою територією в межах відповідного населеного пункту», - заявили в СБУ.
Правоохоронці затримали жінку на контрольованій українською владою території регіону, куди вона приїхала у власних справах. Затриманій оголошено про підозру в скоєнні злочину за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Раніше повідомлялося, що Служба безпеки викрила чергові спроби вербування ворожими спецслужбами громадян України.