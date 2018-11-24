СБУ затримала голову селищної ради, яка допомагала бойовикам



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Встановлено, що у 2014 році жінка приєдналася до лав терористичної організації «ДНР»

Співробітники Служби безпеки України, залучені до операції Об’єднаних сил, затримали у Донецькій області «голову селищної ради» одного з населених пунктів тимчасово окупованої території Новоазовського району.

Про це 24 листопада повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що місцева жителька з листопада 2010 року обіймала посаду сільського голови одного з селищ Донеччини.

«В 2014 році жінка приєдналася до лав терористичної організації «ДНР». Виконуючи вказівки бойовиків, зловмисниця здійснювала незаконне керівництво тимчасово окупованою територією в межах відповідного населеного пункту», - заявили в СБУ.

Правоохоронці затримали жінку на контрольованій українською владою території регіону, куди вона приїхала у власних справах. Затриманій оголошено про підозру в скоєнні злочину за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки викрила чергові спроби вербування ворожими спецслужбами громадян України.