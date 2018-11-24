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    СБУ затримала голову селищної ради, яка допомагала бойовикам

    • Розсилка
    СБУ затримала голову селищної ради, яка допомагала бойовикам

    Встановлено, що у 2014 році жінка приєдналася до лав терористичної організації «ДНР»

    Співробітники Служби безпеки України, залучені до операції Об’єднаних сил, затримали у  Донецькій області «голову селищної ради» одного з населених пунктів тимчасово окупованої території Новоазовського району.

    Про це 24 листопада повідомляє прес-центр СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що місцева жителька з листопада 2010 року обіймала посаду сільського голови одного з селищ Донеччини.

    «В 2014 році жінка приєдналася до лав терористичної організації «ДНР». Виконуючи вказівки бойовиків, зловмисниця здійснювала незаконне керівництво тимчасово окупованою територією в межах відповідного населеного пункту», - заявили в СБУ.

    Правоохоронці затримали жінку на контрольованій українською владою території регіону, куди вона приїхала у власних справах. Затриманій оголошено про підозру в скоєнні злочину за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    Раніше повідомлялося, що Служба безпеки викрила чергові спроби вербування ворожими спецслужбами громадян України.

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