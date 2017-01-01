СБУ затримала інформатора, який передавав бойовикам дані про розміщення українських бійців

Чоловік був завербований представниками так званого «МДБ ДНР»

Співробітники Служби безпеки України викрили у районі проведення антитерористичної операції інформатора контрольованих Росією бойовиків. Про це повідомляє прес-центр СБУ у Facebook. Правоохоронці встановили, що уродженець Донецька, який проживає на підконтрольній українській владі території, був завербований представниками так званого «МДБ



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Чоловік був завербований представниками так званого «МДБ ДНР»

Співробітники Служби безпеки України викрили у районі проведення антитерористичної операції інформатора контрольованих Росією бойовиків. Про це повідомляє прес-центр СБУ у Facebook. Правоохоронці встановили, що уродженець Донецька, який проживає на підконтрольній українській владі території, був завербований представниками так званого «МДБ ДНР» через соціальну мережу «ВКонтакте».

«За грошову винагороду зловмисник збирав та особисто передавав бойовикам дані про розміщення, озброєння та особовий склад підрозділів сил антитерористичної операції, дислокованих на території Донецької області», - сказано у повідомленні.

Оперативники спецслужби затримали інформатора та вилучили в нього засоби зв’язку і носії інформації з відомостями, які він планував передати своїм «кураторам», а також банківські платіжні картки, куди терористи перераховували гроші.

Затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії.