Секс у масці. Канадська лікарка закликала відмовитися від пестощів на час пандемії



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Під час сексу потрібно уникати поцілунків і положення, при якому партнери знаходяться обличчям один до одного, каже лікарка

Сексуальна активність з новими партнерами збільшує ризик зараження

Для зменшення ризику зараження Covid-19 під час пандемії варто відмовитися від поцілунків із новими людьми та почати займатися сексом у масці, яка б закривала ніс та рот.

Про це заявила головна санітарна лікарка Канади Тереза Там, повідомляє CNN.

«Поточні дані вказують на дуже низьку ймовірність зараження новим коронавірусом через сперму або вагінальні рідини. Однак, навіть якщо люди не мають симптомів, сексуальна активність з новими партнерами збільшує ризик зараження або передачі Covid-19 через тісний контакт, зокрема через поцілунки», - зазначила вона.

Головний санітарний лікар Канади Тереза Там

Під час сексу, каже посадовиця, варто уникати положення, при якому партнери перебувають обличчям до обличчя. Окрім того, потрібно стежити один за одним і в жодному разі не вступати в статевий зв'язок із людиною, яка має симптоми коронавірусу.

Головна лікарка Канади також запропонувала «обмежити вживання алкоголю та інших речовин, щоб ви та ваші партнери могли ухвалювати безпечні рішення». Тереза Там наголосила на важливості безпечного сексу, зокрема, із використанням засобів контрацепції та знанням як свого статусу ІПСШ (інфекції, що передаються статевим шляхом - ред.), так і партнера.

Від початку пандемії у Канаді новим коронавірусом заразилися понад 129 тисяч людей, 9 135 з яких - померли від ускладнень захворювання.