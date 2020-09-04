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    Здоров'я

    Фахівці ВООЗ вчать тернопільських вірусологів робити тести на Covid-19

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    <p>Фахівці розповідають і показують, як правильно подбати про власну безпеку і швидко виявляти в зразках Covid-19</p> - Фахівці ВООЗ вчать тернопільських вірусологів робити тести на Covid-19

    Фахівці розповідають і показують, як правильно подбати про власну безпеку і швидко виявляти в зразках Covid-19

    Фото ілюстративне

    Тернопіль – третє місто, куди приїхали фахівці ВООЗ

    У Тернополі представники Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) навчають місцевих вірусологів й медпрацівників робити тести на коронавірус.

    Про це йдеться у повідомленні облдержадміністрації.

    У відомстві заявили, що фахівці з МОЗ та ВООЗ розповідають і показують, як правильно подбати про власну безпеку і швидко виявляти в зразках Covid-19. Дослідження роблять методом полімеразної ланцюгової реакції. Таким чином можна виявити хворобу в перші дні інфікування.

    В.о. директора Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ Оксана Чайчук заявила, що участь в навчаннях беруть лікарі-вірусологи, епідеміологи, помічники-лаборанти, мікробіологи, діяльність яких пов'язана з виявленням Covid-19 – всього 24 особи.

    Такі навчання в Україні організовують вперше. Тернопіль – третє місто, куди приїхали фахівці ВООЗ, в подальшому такі тренінги планується провести ще в 20 регіонах України.

    Як повідомлялося, в Україні станом на 3 вересня за останню добу 2 430 людей заразилися коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 128 228. Крім того, за минулу добу померли 54 людини і це є новим антирекордом по смертельним випадкам.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      128228
    • Хворіють
      65842
    • Одужали
      59676
    • Померли
      2710

    Так, днем раніше від хвороби помер 51 пацієнт.  Найбільше випадків зафіксовано в Харківській області, Києві, Львівській області, Тернопільській області.

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