Фахівці ВООЗ вчать тернопільських вірусологів робити тести на Covid-19



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Фахівці розповідають і показують, як правильно подбати про власну безпеку і швидко виявляти в зразках Covid-19 Фото ілюстративне

Тернопіль – третє місто, куди приїхали фахівці ВООЗ

У Тернополі представники Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) навчають місцевих вірусологів й медпрацівників робити тести на коронавірус.

Про це йдеться у повідомленні облдержадміністрації.

У відомстві заявили, що фахівці з МОЗ та ВООЗ розповідають і показують, як правильно подбати про власну безпеку і швидко виявляти в зразках Covid-19. Дослідження роблять методом полімеразної ланцюгової реакції. Таким чином можна виявити хворобу в перші дні інфікування.

В.о. директора Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ Оксана Чайчук заявила, що участь в навчаннях беруть лікарі-вірусологи, епідеміологи, помічники-лаборанти, мікробіологи, діяльність яких пов'язана з виявленням Covid-19 – всього 24 особи.

Такі навчання в Україні організовують вперше. Тернопіль – третє місто, куди приїхали фахівці ВООЗ, в подальшому такі тренінги планується провести ще в 20 регіонах України.

Як повідомлялося, в Україні станом на 3 вересня за останню добу 2 430 людей заразилися коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 128 228. Крім того, за минулу добу померли 54 людини і це є новим антирекордом по смертельним випадкам.

Коронавірус в Україні

Всього 128228

Хворіють 65842

Одужали 59676

Померли 2710

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Так, днем раніше від хвороби помер 51 пацієнт. Найбільше випадків зафіксовано в Харківській області, Києві, Львівській області, Тернопільській області.