Люди приховують симптоми. Лікарка «швидкої» з Чернівців пояснила причини високої захворюваності медиків



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Медик розказала, як відбуваються виїзди на виклики та коли одягають спецодяг

«Ми ніколи не знаємо, чи є пацієнт, його рідні хворими, носіями коронавірусу», – говорить Аліса Гріщенкова

Лікарка «швидкої допомоги» у Чернівцях Аліса Гріщенкова, яка вже вдруге хворіє на Сovid-19, вважає, що причиною повторного інфікування стали умовою, в яких доводиться працювати медикам екстрених служб. В інтерв’ю «Главкому» медик розказала, як відбуваються виїзди на виклики, та чому спеціальні захисні костюми використовуються не завжди.

«Поза роботою я дотримуюсь карантину, відвідую громадські місця лише в масці, дотримуюсь дистанції, завжди ретельно мию руки. Імовірно, я заразилась на роботі. На «швидкій» є спеціальні бригади, які їздять до хворих на коронавірус, вони завжди їздять в костюмах, тому завжди захищені. Але саме працюючи не в таких спецбригадах, а в звичайних, при виїздах на травми, кризи, втрату свідомості, є більша імовірність заразитись. Все тому, що ми ніколи не знаємо, чи є пацієнт, його рідні хворими, носіями коронавірусу», – визнає Аліса Гріщенкова.

Також лікарка зазначила, що медики не нехтують заходами безпеки, але не всі приїжджають на виклики в костюмах.

«На всі виклики ми їздимо в масках і рукавичках, але не на всі в костюмах і окулярах. Уявіть ситуацію, спека +32 градуси, виклик «втрата свідомості» на вулиці. Ми приїжджаємо, лежить пацієнт, а навколо нього 10-15 людей, всі без масок. На таких викликах дуже велика ймовірність захворіти», – пояснює Гріщенкова.

Лікарка зазначила, що медики на всі виклики виїжджають у захисних костюмах, тільки якщо було підтвердження чи підозра коронавірусу.

«Коли диспетчер дзвонить і каже «вдягайтесь, там температура і підозра», ми їдемо в повній амуніції. Щодо інших викликів, то було кілька разів, коли бригади «попадали» на коронавірус, коли люди свідомо чи не свідомо не казали диспетчерам, що у них є симптоми коронавірусної інфекції. Тобто бригада їхала, наприклад, на виклик «підвищений тиск», а виявлялось, що крім тиску, людина кашляє, має підвищену температуру і була в контакті з людиною, яка повернулась з-за кордону і зараз хворіє. Такі бригади вимушено відправлялись на самоізоляцію», – розповідала Аліса Гріщенкова.

Нагадаємо, що лікарка «швидкої допомоги» у Чернівцях Аліса Гріщенкова вдруге за кілька останніх місяців хворіє на Covid-19. Вперше медик захворіла наприкінці квітня, а «закрила» лікарняний 29 травня. Нині перебуває на лікарняному вже вдруге, хворіє другий тиждень.

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