Сенат Польщі розглядає скандальний закон про заборону «бандерівської ідеології»

Документ розглядають комісії з питань прав людини, верховенства права та петицій, а також культури і засобів масової інформації

У Польщі дві комісії Сенату на спільному засіданні розпочали розгляд змін до закону про Інститут національної пам'яті, що передбачає кримінальну відповідальність за заперечення злочинів українських націоналістів проти громадян Польщі. Наразі документ розглядають комісії з питань прав людини, верховенства права та петицій, а також культури і



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Документ розглядають комісії з питань прав людини, верховенства права та петицій, а також культури і засобів масової інформації

У Польщі дві комісії Сенату на спільному засіданні розпочали розгляд змін до закону про Інститут національної пам'яті, що передбачає кримінальну відповідальність за заперечення злочинів українських націоналістів проти громадян Польщі.

Наразі документ розглядають комісії з питань прав людини, верховенства права та петицій, а також культури і засобів масової інформації.

Після розгляду проекту закону комісіями відбудеться голосування за цей документ на загальному засіданні Сенату.

Маршалок Сенату Станіслав Карчевський в середу вранці в ефірі Польського радіо заявив, що схиляється до думки про необхідність ухвалення цього законопроекту на нинішньому засіданні верхньої палати парламенту.

«Я більше схиляюся до того, що потрібно завершити цю дискусію, щоб знизився градус емоцій, який зараз є високим. Найкраще, щоб цей закон набув чинності якомога швидше», - заявив Карчевський, додавши, що йдеться про ухвалення законопроекту на нинішньому засіданні Сенату, яке завершується 1 лютого.

На його думку, не потрібно вносити зміни до законопроекту, ухваленого минулого тижня у Сеймі, проте, якщо з'ясується, що такі зміни є необхідними, то Сенат «без сумніву, їх запровадить».

Нагадаємо, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив в суботу, що доручив своєму послові зустрітися з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, щоб висловити протест проти вищевказаного законопроекту.

До слова, Міністерство закордонних справ України глибоко стурбоване ухваленням Сеймом Польщі законопроекту про заборону пропаганди так званої «бандерівської ідеології».

Як відомо, 26 січня Сейм Польщі ухвалив запропонований рухом Kukiz'15 законопроект про заборону пропаганди так званої «бандерівської ідеології».

За заперечення «злочинів бандерівців» у Польщі передбачений штраф або позбавлення волі на строк до трьох років.

Джерело: Укрінформ