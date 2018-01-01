Ізраїль висловив невдоволення трактуванням історії з боку Польщі

«Закон необґрунтований, я категорично проти цього», – заявив прем’єр Ізраїлю

У Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 27 січня Ізраїль закликав Польщу внести зміни до законопроекту, схваленого цього тижня польськими законодавцями, який заборонив би використовувати заяви про те, що Польща несе якусь відповідальність за злочини проти людяності, скоєні нацистською Німеччиною на її території. Як повідомляє «Радіо



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Ізраїль

«Закон необґрунтований, я категорично проти цього», – заявив прем’єр Ізраїлю

У Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 27 січня Ізраїль закликав Польщу внести зміни до законопроекту, схваленого цього тижня польськими законодавцями, який заборонив би використовувати заяви про те, що Польща несе якусь відповідальність за злочини проти людяності, скоєні нацистською Німеччиною на її території.

Як повідомляє «Радіо Свобода», прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив в суботу, що доручив своєму послові зустрітися з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, щоб висловити протест проти законопроекту, через ухвалення якого використання фрази на кшталт «польські табори смерті» каратиметься позбавленням волі до трьох років.

«Закон необґрунтований, я категорично проти цього. Неможливо змінити історію, і Голокост не можна заперечувати», – сказав Нетаньягу.

Польська сторона ці заяви прем’єра Ізраїлю поки не коментувала.

Як відомо, поляки багато років боролися проти використання таких фраз, як «польські табори смерті», які означають, що Польща, принаймні частково відповідальна за табори, де мільйони людей, в основному євреї, були вбиті нацистською Німеччиною. Табори були побудовані і експлуатувалися нацистами після вторгнення в Польщу в 1939 році.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України глибоко стурбоване ухваленням Сеймом Польщі законопроекту про заборону пропаганди так званої «бандерівської ідеології».

Як відомо, 26 січня Сейм Польщі ухвалив запропонований рухом Kukiz'15 законопроект про заборону пропаганди так званої «бандерівської ідеології».

За заперечення «злочинів бандерівців» у Польщі передбачений штраф або позбавлення волі на строк до трьох років.