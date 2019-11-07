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    Сенцов хоче написати статтю про перебування в російській колонії

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    Сенцов хоче написати статтю про перебування в російській колонії

    Сенцов хоче розповісти росіянам про перебування в російській колонії в Лабитнангі

    Звільнений з російського ув’язнення український режисер Олег Сенцов заявив про бажання написати статтю для російських ЗМІ про перебування в російській колонії в Лабитнангі.

    Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «UA:Крим».

    «У плані публіцистики у мене є бажання написати статтю про те, що там було, саме в Лабитнангах. Для (російського видання — ред) «Нової Газети», для російських ЗМІ, тому що, перш за все, це їх проблема — як у них там сидять ув’язнені», — сказав Сенцов.

    Нагадаємо, Олег Сенцов перебував у виправній колонії № 8 «Білий ведмідь« в місті Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ Росії) з 13 листопада 2017 року. У травні 2018 року в цій колонії Сенцов оголосив безстрокове голодування.

    Після 145 днів голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають в російських в’язницях, Сенцов «письмово погодився на прийом їжі». Він назвав це «вимушеним заходом через загрозу насильницького годування».

    ЗМІ Олег Сенцов голодування
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