Сенцов написав у листі, що читає Ремарка і схуд



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Олег Сенцов

За словами Гриценка, Сенцов просить писати і розповідати про те, що відбувається

Політв’язень Кремля Олег Сенцов розповів, що в колонії під час голодування він схуд до 72 кг.

Про це Сенцов написав у листі до Олексія Гриценка, йдеться на сторінці активіста у Facebook.

«Отримали лист від Олега. Тримається бадьоро. Здаватися не збирається і нас просить не здаватися ні в якому разі. Схуд до 72 кг», - зазначив Гриценко.

За його словами, Сенцов просить писати і розповідати про те, що відбувається, «так як інформацію отримує тільки з листів».

Також Сенцов написав, що «читає Ремарка».

«Додам позитиву. Олег планує «побачитися й обійнятися в хорошому ресторані», - зауважив Гриценко.

Нагадаємо, Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що український політв’язень Олег Сенцов не приймає їжу, але отримує живильні суміші, і загроз його життю немає.