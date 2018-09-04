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    Сенцов написав у листі, що читає Ремарка і схуд

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    <span>Олег Сенцов</span> - Сенцов написав у листі, що читає Ремарка і схуд
    Олег Сенцов

    За словами Гриценка, Сенцов просить писати і розповідати про те, що відбувається

    Політв’язень Кремля Олег Сенцов розповів, що в колонії під час голодування він схуд до 72 кг.

    Про це Сенцов написав у листі до Олексія Гриценка, йдеться на сторінці активіста у Facebook.

    «Отримали лист від Олега. Тримається бадьоро. Здаватися не збирається і нас просить не здаватися ні в якому разі. Схуд до 72 кг», - зазначив Гриценко.

    За його словами, Сенцов просить писати і розповідати про те, що відбувається, «так як інформацію отримує тільки з листів».

    Також Сенцов написав, що «читає Ремарка».

    «Додам позитиву. Олег планує «побачитися й обійнятися в хорошому ресторані», - зауважив Гриценко.

    Нагадаємо, Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що український політв’язень Олег Сенцов не приймає їжу, але отримує живильні суміші, і загроз його життю немає.

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