«Чи голодування це?»: Москалькова оцінила стан Сенцова



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Олег Сенцов

У зв'язку з обмеженим прийманням поживних сумішей російський омбудсмен засумнівалася, чи відбувається голодування

Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявляє, що український політв’язень Олег Сенцов не приймає їжу, але отримує живильні суміші, і загроз його життю немає.

Про це повідомляють РИА Новости.

«Голодування він (Сенцов - ред.) офіційно оголосив і справді їжу не вживає, але він погодився на прийняття поживних сумішей. Дуже важливо, що його підтримують з дотриманням всіх норм і правил, і його життю сьогодні немає загроз. Ми весь час, щодня отримуємо від лікарів необхідну інформацію», - сказала Москалькова.

Вона також повідомила, що «зустрічалася з ним, проводила відеоконференцзв'язок», але не уточнила, про яку дату йдеться.

У зв'язку з обмеженим прийманням поживних сумішей омбудсмен засумнівалася, чи відбувається голодування. «Нещодавно було 100 днів голодування, хотілося б теж поставити питання: як це можливо - 100 днів голодування? Чи голодування це?» - сказала Москалькова.

Раніше повідомлялося, що Генеральний секретар ООН Антоніу Гутереш стурбований станом здоров’я українського політв’язня Олега Сенцова.

Джерело: Укрінформ