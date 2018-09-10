Сенцов написав заповіт на творчість у разі смерті



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Олег Сенцов

Сенцов повідомив, що не вірить у повернення до України

Наталія Каплан, сестра українського політв'язня Олега Сенцова, повідомила, що Олег написав заповіт на свою творчість в разі смерті. Сенцов голодує у російській колонії 120-ий день.

Про це Каплан повідомила у Facebook.

«І так, він написав заповіт на свою творчість в разі смерті, і це сильно лякає», — написала вона.

Вона також оприлюднила фрагмент листа від Олега Сенцова, у якому він повідомив, що не вірить у повернення до України. Попри це, він заявив, що не буде припиняти голодування.

«У те, що я скоро вийду і ми всі щасливо заживемо в Києві, я вже не вірю. Як і в багато чого іншого. Але це не означає, що я розклеївся або збираюся зніматися (ймовірно,з голодування, ред.). Я не здався в будь-якому випадку, просто я не вірю вже у щасливий кінець всієї цієї історії», — пише у листі Сенцов.

Також він повідомив, що у нього виникла гіпоксія — нестача кисню в органах, «в основному серці і мозку».

«Туман в голові, все крутиться, тіло, голова і кінцівки німіють. Кровоносна система взагалі не справляється з харчуванням киснем організму. Ось я який став просунутий в медицині!», — написав політв'язень.

Нагадаємо, Комісія з питань помилування на території Ямало-Ненецького автономного округу відмовила матері Олега Сенцова Людмилі в прийнятті до розгляду клопотання про помилування її сина.

Сенцов голодує з травня цього року.