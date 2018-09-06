Активісти влаштували одиночні пікети на підтримку Сенцова під носом у Путіна (фото)



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Фото: Новая газета

Люди тримали таблички «Сенцов 116»

В Росії активісти прийшли до адміністрації президента РФ з табличками «Сенцов 116», щоб підтримати українського режисера Олега Сенцова, який 116 днів тому оголосив голодування.

Зранку 6 вересня біля АП проводили одиночні пікети дві людини.

Організатор пікетів, педагог-психолог Юлія Самойлова, розповіла, що планує зробити акцію постійною. «Два дні люди будуть стояти тут і потім біля Окуджави (біля пам'ятника Булату Окуджаві на Арбаті. – ред.). З 10 до 19, поки працює адміністрація - просто вночі пікети заборонені. Хоча, чому б не зробити цілодобовою таку акцію», - заявила Самойлова.

Активісти розбилися на невеликі групи, в четвер по кілька годин мали стояти 8 осіб, по черзі змінюючи один одного. «Якщо ми хочемо залучати більше людей, то потрібно створити якесь чергування, приблизно, як на мосту Нємцова. І ось коли ти стоїш в такому пікеті, ти ніби трохи з ним», - зазначила Самойлова.

Активісти розповіли, що перехожі підходять до них і запитують про Сенцова. Самойлова говорить, що якщо після їх плакатів «хоча б кілька людей залізуть в інтернет і подивляться, хто такий Олег Сенцов і за що він сидить, то це буде вже непогано».

У администрации президента началась серия одиночных пикетов в поддержку Олега Сенцова pic.twitter.com/FXUMqmrqFY — Новая Газета (@novaya_gazeta) 6 сентября 2018 г.

Раніше повідомлялося, що Комісія з питань помилування на території Ямало-Ненецького автономного округу відмовила матері Олега Сенцова Людмилі в прийнятті до розгляду клопотання про помилування її сина.

Сенцов голодує з травня цього року.

Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що Сенцов не приймає їжу, але отримує живильні суміші, і загроз його життю немає.

Джерело: Новая Газета