Кремль вдруге відмовив матері Сенцова у помилуванні сина



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Людмила Сенцова, мати політв'язня Олега Сенцова

У Путіна наполягають: Сенцов сам повинен просити про помилування

Комісія з питань помилування на території Ямало-Ненецького автономного округу відмовила матері засудженого в РФ українського кінорежисера Олега Сенцова Людмилі в прийнятті до розгляду клопотання про помилування її сина.

Таку відповідь від 21 серпня за підписом в. о. голови комісії оприлюднив у середу на своїй сторінці у Facebook адвокат українського політв'язня Дмитро Дінзе.

У ній зазначено, що відповідно до указу президента РФ від 28 грудня 2001 року сам засуджений звертається з клопотанням про помилування до президента РФ у письмовій формі.

«Отже, засудженому Сенцову О.Г. необхідно самому подати клопотання про помилування на ім'я президента Російської Федерації через адміністрацію ФКУ ВК-8 УФСВП Росії по ЯНАО», - йдеться у відповіді комісії з помилування.

У ній також зазначено, що раніше до комісії вже надходило клопотання від Людмили Сенцової, аналогічне цьому, і їй «також направлено відповідні роз'яснення».

Зазначимо, що віце-голова Бундестагу пообіцяв, що Берлін домагатиметься звільнення Сенцова.

18 серпня президент РФ Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели зустріч в урядовій резиденції Мезеберг під Берліном. Переговори тривали близько 3,5 годин.

Згодом посол розповів про шанси Сенцова на звільнення після прохання Меркель.

Нагадаємо, Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що український політв’язень Олег Сенцов не приймає їжу, але отримує живильні суміші, і загроз його життю немає.