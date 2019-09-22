Сенцов у Львові взяв участь в акції на підтримку українських політв’язнів



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Олег Сенцов

Пізніше відбулась перша презентація нової збірки Олега Сенцова «Маркетер».

У Львові в межах 26-го Форуму видавців відбувся письменницький марафон на підтримку утримуваних у Росії українських громадян.

До акції долучився звільнений український політв’язень Олег Сенцов. Окрім нього, у марафоні взяли участь Мирослав Маринович, Ольга Герасим'юк, Андрій Курков, Галина Крук, Вахтанґ Кебуладзе, Римма Зюбіна та Олександра Матвійчук. Вони, зокрема, зачитали листи політв’язнів, які перебувають за ґратами, а також їхніх родичів.

«Мені дуже приємно перебувати у Львові. Дякую львів’янам за підтримку. Завдяки вашій праці, ми на волі. В мене багато справ, але найголовніша - боротьба за інших полонених, які перебувають за ґратами», - сказав Олег Сенцов. Пізніше у Львівській національній філармонії розпочалась перша презентація нової збірки Олега Сенцова «Маркетер». Книжка є другою частиною автобіографічної трилогії автора. Її він написав в ув’язненні.