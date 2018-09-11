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    Сенцова незабаром годуватимуть примусово, - адвокат

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    Олег Сенцов - Сенцова незабаром годуватимуть примусово, - адвокат
    Олег Сенцов

    Стан Сенцова погіршився

    Адвокат незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова Дмитро Дінзе заявив, що стан політв'язня погіршився і, можливо, його почнуть годувати примусово. 

    Про це повідомляють російські змі з посиланням на російську правозахисницю Зою Свєтову.

    «Адвокат Дмитро Дінзе минулої п'ятниці був у Сенцова в колонії і сказав мені, що стан його підзахисного погіршав, у нього погані аналізи і, можливо, скоро його почнуть годувати примусово», - сказала Свєтова.

    Нагадаємо, Комісія з питань помилування на території Ямало-Ненецького автономного округу відмовила матері Олега Сенцова Людмилі в прийнятті до розгляду клопотання про помилування її сина.

    Сенцов голодує з травня цього року.

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