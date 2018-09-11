Сенцова незабаром годуватимуть примусово, - адвокат



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Олег Сенцов

Стан Сенцова погіршився

Адвокат незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова Дмитро Дінзе заявив, що стан політв'язня погіршився і, можливо, його почнуть годувати примусово.

Про це повідомляють російські змі з посиланням на російську правозахисницю Зою Свєтову.

«Адвокат Дмитро Дінзе минулої п'ятниці був у Сенцова в колонії і сказав мені, що стан його підзахисного погіршав, у нього погані аналізи і, можливо, скоро його почнуть годувати примусово», - сказала Свєтова.

Нагадаємо, Комісія з питань помилування на території Ямало-Ненецького автономного округу відмовила матері Олега Сенцова Людмилі в прийнятті до розгляду клопотання про помилування її сина.

Сенцов голодує з травня цього року.