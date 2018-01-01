Сепаратистка, яка вдарила АТОвця молотком по голові, повісилася в СІЗО

Жінку судили за напад на бійця, але вона намагалась втекти від правосуддя

У слідчому ізоляторі міста Дніпро відома сепаратистка і активістка так званого Антимайдану Марія Меньшикова, яка у жовтні 2016 року в театрі вдарила бійця АТО молотком по голові, вкоротила собі віку. Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у соцмережі Facebook. «Сьогодні в 8.32 повісилася в дніпровському СІЗО. На



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Загибла Меньшикова

Жінку судили за напад на бійця, але вона намагалась втекти від правосуддя

У слідчому ізоляторі міста Дніпро відома сепаратистка і активістка так званого Антимайдану Марія Меньшикова, яка у жовтні 2016 року в театрі вдарила бійця АТО молотком по голові, вкоротила собі віку.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

«Сьогодні в 8.32 повісилася в дніпровському СІЗО. На простирадлі», - повідомив він.

За словами мера міста, після оголошення в розшук за напад на військового Меньшикова ховалася в Краматорську, після чого пробралася в окупований Крим, але була звідти депортована. Після чого її затримали українські правоохоронці.

Меньшикова в залі суду

Як відомо, у жовтні 2016 року в театрі опери та балету Дніпра в антракті вистави на балконі, Меньшикова, побачивши учасника бойових дій на Донбасі, бійця полку «Дніпро-1», накинулась на нього з молотком. Він отримав поранення в голову, його шпиталізували. Поліція відкрила кримінальне провадження.

15 січня в Дніпрі поліція повідомила, що за місцем мешкання втретє затримала Марину Меньшикову – жінку, яка підозрюється в нападі на бійця в театрі. Жінка вже двічі оголошувалась у розшук. Раніше суд обрав їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, однак жінка не з’являлась до слідчого і її місце перебування було невідоме.