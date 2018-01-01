Серіал «Розповідь служниці» отримав «Золотий глобус»

Виконавиця головної ролі Елізабет Мосс також отримала «Золотий глобус»

Серіал «Розповідь служниці» став лауреатом премії «Золотий глобус» у номінації «кращий драматичний серіал». Виконавиця головної ролі Елізабет Мосс також отримала «Золотий глобус» за кращу жіночу роль у драматичному серіалі. У 2017 році серіал також отримав премію «Еммі». Церемонія



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Елізабет Мосс в серіалі «Розповідь служниці»

Виконавиця головної ролі Елізабет Мосс також отримала «Золотий глобус»

Серіал «Розповідь служниці» став лауреатом премії «Золотий глобус» у номінації «кращий драматичний серіал».

Виконавиця головної ролі Елізабет Мосс також отримала «Золотий глобус» за кращу жіночу роль у драматичному серіалі.

У 2017 році серіал також отримав премію «Еммі».

Церемонія вручення премії проходить в 75-й раз.

В цьому році зірки прийшли на церемонію в чорному в знак протесту проти сексуальних домагань в кіноіндустрії.

Загалом кінопремія «Золотий глобус» вважається однією з найпрестижніших у сфері кіно і телебачення, втім, за організацією вона має свої особливості. Наприклад, на відміну від «Оскара», статуетки глобусів отримують також і серіали.

Крім того, можна сказати, що «Золотий глобус» відкриває сезон і визначає напрямок для інших кінопремій та міжнародних конкурсів.