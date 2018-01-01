Серіал «Розповідь служниці» отримав «Золотий глобус»
- Сьогодні, 04:06
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Виконавиця головної ролі Елізабет Мосс також отримала «Золотий глобус»
Серіал «Розповідь служниці» став лауреатом премії «Золотий глобус» у номінації «кращий драматичний серіал».
Виконавиця головної ролі Елізабет Мосс також отримала «Золотий глобус» за кращу жіночу роль у драматичному серіалі.
У 2017 році серіал також отримав премію «Еммі».
Церемонія вручення премії проходить в 75-й раз.
В цьому році зірки прийшли на церемонію в чорному в знак протесту проти сексуальних домагань в кіноіндустрії.
Загалом кінопремія «Золотий глобус» вважається однією з найпрестижніших у сфері кіно і телебачення, втім, за організацією вона має свої особливості. Наприклад, на відміну від «Оскара», статуетки глобусів отримують також і серіали.
Крім того, можна сказати, що «Золотий глобус» відкриває сезон і визначає напрямок для інших кінопремій та міжнародних конкурсів.