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    Серіал «Розповідь служниці» отримав «Золотий глобус»

    Виконавиця головної ролі Елізабет Мосс також отримала «Золотий глобус»
    Серіал «Розповідь служниці» став лауреатом премії «Золотий глобус» у номінації «кращий драматичний серіал». Виконавиця головної ролі Елізабет Мосс також отримала «Золотий глобус» за кращу жіночу роль у драматичному серіалі. У 2017 році серіал також отримав премію «Еммі». Церемонія
    • Сьогодні, 04:06
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    Елізабет Мосс в серіалі &laquo;Розповідь служниці&raquo;
    Елізабет Мосс в серіалі «Розповідь служниці»

    Виконавиця головної ролі Елізабет Мосс також отримала «Золотий глобус»

    Серіал «Розповідь служниці» став лауреатом премії «Золотий глобус» у номінації «кращий драматичний серіал».

    Виконавиця головної ролі Елізабет Мосс також отримала «Золотий глобус» за кращу жіночу роль у драматичному серіалі.

    У 2017 році серіал також отримав премію «Еммі».

    Церемонія вручення премії проходить в 75-й раз.

    В цьому році зірки прийшли на церемонію в чорному в знак протесту проти сексуальних домагань в кіноіндустрії.

    Загалом кінопремія «Золотий глобус» вважається однією з найпрестижніших у сфері кіно і телебачення, втім, за організацією вона має свої особливості. Наприклад, на відміну від «Оскара», статуетки глобусів отримують також і серіали.

    Крім того, можна сказати, що «Золотий глобус» відкриває сезон і визначає напрямок для інших кінопремій та міжнародних конкурсів.

    телебачення США кіно серіал
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