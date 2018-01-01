Стартувала 75 церемонія вручення «Золотого глобуса», - трансляція

Премія вручається у 25 номінаціях, причому 14 визначає кращих у сфері кіно, решта 11 – на телевізійному екрані

У центрі американської кіноіндустрії стартувала 75 урочиста церемонія вручення кінопремії Голлівудської асоціації іноземної преси «Золотий глобус». Урочистості проходять на сцені готелю Beverly Hilton в Голлівуді. Хоча перелік переможців в усіх номінаціях тримається у суворій таємниці до моменту оголошення зі сцени, вже відомо, що



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Премія вручається у 25 номінаціях, причому 14 визначає кращих у сфері кіно, решта 11 – на телевізійному екрані

У центрі американської кіноіндустрії стартувала 75 урочиста церемонія вручення кінопремії Голлівудської асоціації іноземної преси «Золотий глобус».

Урочистості проходять на сцені готелю Beverly Hilton в Голлівуді.

Хоча перелік переможців в усіх номінаціях тримається у суворій таємниці до моменту оголошення зі сцени, вже відомо, що премію імені Сесіля Б. Мілля за видатні заслуги у кінематографі отримає легендарна телеведуча Опра Вінфрі. Очікується, що вона виголосить промову під час церемонії нагородження.

Загалом кінопремія «Золотий глобус» вважається однією з найпрестижніших у сфері кіно і телебачення, втім, за організацією вона має свої особливості. Наприклад, на відміну від «Оскара», статуетки глобусів отримують також і серіали. Крім того, можна сказати, що «Золотий глобус» відкриває сезон і визначає напрямок для інших кінопремій та міжнародних конкурсів.

Премія вручається у 25 номінаціях, причому 14 визначає кращих у сфері кіно, решта 11 – на телевізійному екрані.

Традиційно премія «Золотий глобус» присуджується з 1944 року за результатами голосувань акредитованих при Голлівуді іноземних журналістів.