Сестра Сенцова розповіла про деталі стану здоров'я свого брата



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Олег Сенцов Фото: delo.ua

Олег Сенцов поступово виходить з голодування

Український політв'язень Олег Сенцов, який на початку жовтня припинив тривале голодування, продовжує відчувати проблеми зі здоров'ям, зокрема, з нирками і печінкою. Про це повідомила агентству «Інтерфакс-Україна» його двоюрідна сестра Наталія Каплан.

«Олег поступово вибирається з голодування. Він до кінця ще не зміцнів. Відомо, що у нього залишаються проблеми з нирками і печінкою, і поки немає ніяких прогнозів, чи зможуть вони відновитися», - сказала вона.

Каплан також повідомила, що 12 грудня планує разом з адвокатом Дмитром Дінзе відвідати церемонію вручення Сенцову премії Сахарова у Страсбурзі.

Російський режисер Аскольд Куров, який є автором стрічки про українського режисера, політв'язня Кремля Олега Сенцова, 27 листопада відвідав українця у колонії в Лабитнангі.

Нагадаємо, Олег Сенцов оголосив голодування 14 травня 2018 року. Основна вимога була - відпустити на волю українців, які стали політв'язнями Кремля. 5 жовтня у листі він повідомив, що припиняє голодування через стан здоров’я.