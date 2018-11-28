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    Сенцов ще знаходиться у медчастині

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    Сенцов ще знаходиться у медчастині

    За словами режисера Аскольда Курова, Сенцов «виглядає краще», ніж під час голодування

    Російський режисер Аскольд Куров, який є автором стрічки про українського режисера, політв'язня Кремля Олега Сенцова, 27 листопада відвідав українця у колонії в Лабитнангі.

    Про це він розповів Громадському.

    «Ми говорили лише про кіно, про його зйомки фільму «Номери», який зараз готується у Києві. Про стан здоров’я ми практично не говорили. Я сам спочатку запитав, як він себе почуває, він сказав - нормально», - повідомив Куров.

    За його словами, Сенцов «виглядає краще», ніж під час голодування.

    «Він відновлюється, однак ще перебуває під наглядом лікарів в медчастині», - розповів Куров.

    Раніше адвокат Дмитро Дінзе повідомив, що Сенцов відновлюється, але його тривале голодування не пройшло безслідно для організму.

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